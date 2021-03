Investiga UIF depósitos de Carlos Romero Deschamps

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que existen dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Carlos Romero Deschamps por depósitos de 309 millones de pesos.

"Es la fiscalía la que va a decidir si las pruebas son contundentes, si el dinero es producto de ilícitos; no podemos condenar a nadie sin pruebas", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

➡️ Romero Deschamps quería sobrevivir el sexenio de AMLO para volver a ser líder: Petromex

Aseguró que el compromiso es que no haya impunidad, aunque existen las investigaciones no se puede considerar a nadie culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Señaló que, por la denuncia de un periodista, se supo que Carlos Romero Deschamps estaba de vacaciones en Pemex y, posteriormente, renunció. Habló con el director de Pemex y la secretaria de Gobernación y se comprobó que tenía este mecanismo para proyectarse en el tiempo, se dijo que la idea era regresar después de que concluyera su gobierno.

El mandatario confirmó también las investigaciones a gerentes de las seis refinerías del país, quienes están involucrados en el robo de combustibles y el crimen organizado.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Hay testimonios de que antes salían pipas cargadas de las refinerías, es decir que no se perforaban los ductos para robar el combustible, sino que directamente salían de las refinerías.

Política Exhorta AMLO a petroleros elegir libremente a sus dirigentes

"La investigación está a cargo del Gabinete de Seguridad. El objetivo de producir un millón 200 mil barriles diarios en las refinerías no se verá afectado", refirió.

Comentó que ha girado instrucciones para que toda dependencia de gobierno que tenga conocimiento de un presunto ilícito presente la denuncia correspondiente. "No hace falta que me consulten para no ser encubridores o cómplices", abundó.