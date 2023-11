Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, renuncia formalmente al PAN

A través de un oficio, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó de manera formal su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), luego de tres años de haberse distanciado y de que haya iniciado la incertidumbre respecto a su alejamiento de dicha fuerza política.

Al inicio de dicho oficio, Corral detalla que, efectivamente, fue hace tres años cuando optó por distanciarse del partido albiazul debido a que en diciembre de 2020, se aprobó la alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cual se formalizó y reafirmó en aras de las elecciones presidenciales del 2024.

Pese a que ya había hecho pública su postura al respecto y había anunciado que se presentaría su renuncia, no fue hasta este jueves 9 de noviembre cuando presentó de manera oficial la carta con la que hace de conocimiento a los dirigentes del partido sobre su decisión.

“La decisión que hoy formalizo ha sido un largo proceso de valoración y maduración en el que, por un lado, he querido formar distancia de la particular coyuntura que me ha tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como gobernador de Chihuahua, y por otra, acompañar mi renuncia con una reflexión mayor sobre el momento político que vive el país, sus retos y el dilema que nos plantean las elecciones del 2024 entre el pasado y el futuro”.

Aunado a eso, se lee que deja de manifiesto en el mismo texto el hecho de que se mantendrá participando en la vida política y militando en el interés público, “pero sin pertenencia partidista alguna”. Agrega su deseo de seguir contribuyendo con sus ideas y desde su experiencia a la construcción de un mejor país.