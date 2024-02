Jorge Álvarez Máynez se registra ante el INE como candidato presidencial de MC

Jorge Álvarez Máynez se registró este día ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadadano.

"Aunque no será el centro de mi campaña, no puedo venir al INE y no decir lo evidente, si en este país se aplicara la ley, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta electoral", dijo Álvarez Maynez desde las oficinas del instituto en la Ciudad de México.

Afirmó que en 90 días de campaña le va a dar la vuelta a Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirantes presidenciales de las coaliciones Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México, aun con sus campañas adelantadas y violaciones reiteradas a la ley electoral .

“La campaña inicia el viernes (1 de marzo) y en 90 días les vamos a dar la vuelta, en 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos”, afirmó tras recibir su constancia que lo acredita como aspirante presidencial.

Con todo y que llevan meses de campañas anticipadas les vamos a ganar la elección presidencial

Agregó que es consciente de los riesgos que tiene hacer política en 2024, y de que intentarán lastimar a las personas más cercanas a él. "Eso me preocupa, pero me preocupa más que mis hijos crezcan en un país como el que tenemos hoy".

Por su otro lado, Álvarez Máynez sostuvo que la nueva política es, partir de la felicidad personal, hacer que otras personas también lo sean.

En 100 días vamos a cambiar la historia de México

Álvarez Máynez es el último aspirante presidencial en hacer el registro, pues Claudia Sheinbaum registró su candidatura presidencial, bajo la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), el domingo 18 de enero al mediodía; mientras que Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, hizo lo mismo el martes 20 de febrero.