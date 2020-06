La Mañanera vista por Reyes Razo | "Me importa que las elecciones sean limpias"

"A mí, que con fraude me robaron la Presidencia de la República me importa que las elecciones del año 2021 sean limpias, transparentes. Útiles al pueblo. Que elija con absoluta libertad. Vigilaré -advirtió ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador- que los gobernadores no metan las manos ni dinero en favor de candidatos. Sepan, no olviden que el electoral es un delito grave.

Tlaxcala amaneció fría. Y con el semáforo de la pandemia en centelleante rojo. Hugo López-Gatell exhibe gráficas. Explica significado de barras y curvas. Electrocardiograma del territorio nacional. Cifras, porcentajes. No tan letal en la tierra del torero-boxeador Mauro Vázquez. De la brillante política Beatriz Paredes Rangel. De Joaquín Cisneros, Secretario Privado del Presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Política PRD admite plan electoral para ir con el PAN en 2021

"Yo cuido el presupuesto -le contó López Obrador, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez. Yo agradezco al Presidente de México la solidaridad que dispensa a esta tierra. Trabajo por la seguridad.

"Marco -evaluó López Obrador- es gobernador que se reúne -tal como lo hago yo de lunes viernes a las 6 de la mañana- con los integrantes de su gabinete de seguridad. Marco no delega su responsabilidad. Marco no se conforma con que le rindan un "parte". Yo sé cuántos hechos violentos ocurrieron y qué se hace. Antier ocurrió algo muy relevante. En Guanajuato sólo hubo 2 muertes violentas. Muy deseable que otros gobernadores siguieran ese ejemplo. Levantarse temprano es muy saludable.

Adelantó lo que contiene una Caja de Pandora:

"Revelaré que empresas expertas en falsificar facturas con cómplices en la Secretaría de Hacienda birlaron a la Tesorería de México 48 mil millones de pesos. Esos delincuentes tenían "asideros" ahí desde 2006. Muchos defraudados ya se presentaron al SAT. Habrá procesos contra los funcionarios que durante dos sexenios lastimaron al pueblo mexicano.

Echó López Obrador la mirada hacia atrás. A su pasado. Para explicar su presente.

"Pensé, escribí, dije siempre -más de 30 años- que a México lo consumía la corrupción. Y revelé mi intención de extinguir ese mal. Acabar con la corrupción. Esa es mi lucha. En mítines y giras, en debates, mesas redondas, en plazas y tribunas fue mi tema. El saqueo al país. La complicidad de la autoridades con delincuentes de "cuello blanco". Contubernio atroz. Aquí se llegó al extremo de que la autoridad estuvo al servicio de defraudadores, falsificadores. Influyentes. Poderosos que financiaron campañas políticas y consiguieron evadir miles de millones de pesos.

"Llegué a la Presidencia. Aquel día, en San Lázaro me comprometí a erradicar la corrupción. Y eso dedico todo mi esfuerzo. ¡Ah, los conservadores no lo creyeron. Calcularon que el Poder, su parafernalia me envolvería. Y no. A mi llegada encontré que muy ricos y muy poderosos no pagaban impuestos.

Sociedad Víctimas de secuestro aumentan en 4.5% en mayo: Alto al Secuestro

"Allá obreros, campesinos, operarios, carpinteros, mecánicos, empleados... ¡Que paguen! ¿Y los ricachones? ¡Qué va!

"Conservadores los mimaron. Le cargaron al pueblo sus quiebras, ruinas, descalabros financieros. "Fomentemos el capital", argumentaron sus legisladores. Y le endilgaron al pueblo el Fobaproa.

"Conservadores otorgaron a la empresa española Iberdrola hasta ¡20! concesiones para producir energía. La que vendían -al precio que les daba la gana- la Comisión Federal de Electricidad. Contratos "leoninos" otorgaron subsidio a la empresa española. Que se hunde la Ceefee fue la consigna. Y no. ¡Ya basta!

"No titubearé -ofreció ayer en la fría Tlaxcala. No flaquearé. Mis adversarios resaltan defectos. Dan rienda suelta a su "racismo". No vacilan en llamarme "viejo chocho". Ni que no me encuentro en mis cabales.

"Mi fortaleza resiste. Fortaleza moral Fortaleza política. Honestidad. Trabajar por para los demás. Eso nutre. No me van doblar."

Así la conferencia mañanera en Tlaxcala.