Rechaza AMLO aumentar presupuesto a universidades en paro

Tras declararse en paro nacional 30 universidades autónomas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó entregarles un aumento de 17 mil millones de pesos en el paquete económico de este año, como solicitaron a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Tras acusarlos de actuar como grupos de presión, les advirtió que no va a estar a “expensas de chantajes” y los exhortó a que se apeguen a los planes de austeridad como lo ha hecho su gobierno, aunque sean autónomas.

Sociedad Universidades en quiebra piden apoyo; 30 se suman a paro nacional

“Si no se tiene la razón, aunque se pare el país, porque si no, vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, si hay justicia sí, sin dudas. Si es una petición justa se tiene que responder, pero no es así que: ‘nos agrupamos y va la huelga si no nos das´. Esos son grupos de presión y así no es ya la cosa”, reclamó durante la conferencia mañanera.

Las instituciones acusaron que no les alcanza el presupuesto para el pago de salarios de profesores y solamente les quedan recursos hasta el mes de noviembre, sin embargo, el presidente López Obrador defendió que esa “no es deuda de la federación. Si fuese así, nosotros de inmediato transferimos los recursos”.

También les recordó que el año pasado ya había aceptado ajustar el presupuesto de las universidades sobre la inflación y para este año se mantiene ese mismo compromiso sin aumentos mayores, porque no se puede entregar dinero a “diestra y siniestra”.

Explicó que, si aumenta el presupuesto de las universidades, corren el riesgo de caer en déficit y tendrían que incrementar los impuestos, crear nuevos, declarar gasolinazos, pedir prestado y crecer la deuda pública.

“No se puede, más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario. Tenemos que actuar así porque tiene que haber orden administrativo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, simplemente administradores del pueblo y tenemos que actuar con disciplina”, exhortó.

Además, les pidió que revisen el presupuesto y si es necesario, que recorten a la mitad costos en la realización de congresos, conferencias y viajes. Si cada seis meses convocaban a congresos, que ahora lo aplacen a un año y si en el año realizaban 100 viajes al extranjero, ahora sean 50.

Al reiterarles que “cuentas claras y el chocolate espeso”, advirtió que no están exentas de las auditorías fiscales, porque se robaban mucho dinero.