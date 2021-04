La Mañanera vista por Reyes Razo | "Es probable que en diciembre próximo la vacuna Patria inocule por doquier"

Pues, sí. López Velarde y su poema "Suave Patria" me ayudaron a bautizar a la vacuna mexicana anticoronavirus", reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el curso de su conferencia matinal en el Palacio Nacional.

"Conacyt, el Instituto Politécnico Nacional estudiosos radicados en Austria, Estados Unidos y otros países aportan saber y experiencia. Mujeres y hombres comparten esfuerzo y conocimiento. "Es muy probable que en diciembre próximo la vacuna "Patria" inocule por doquier.

"La dignidad y la soberanía de un país se juzgan por la salud de sus ciudadanos" -observó con gran seriedad el científico mexicano Arturo Reyes Sandoval Director General del Instituto Politécnico Nacional, quien aseguró que hoy "México se halla en el umbral del universo del saber donde cuatro o cinco naciones imperan. Gran avance. Hoy día el Politécnico Nacional se prepara para grandes empresas. Llevará tiempo.

Ambiente de comedida alegría privó en el salón Guillermo Priet -antes de Tesorería- en el Palacio Nacional. Martes: desde hace tiempo destinado "Al Pulso de la Salud" obligó a breve intervención del doctor Hugo López Gatell, estricta la participación de Marcelo Ebrard, puntual la del Secretario de la Defensa el general Cresencio

La Doctora María Elena Álvarez-Buylla relató con precisión suiza los ires y venires del saber en el empeño de conseguir una vacuna mexicana. "Conseguirla favorece nuestra independencia científica y tecnológica. Nos pone a salvo de depender de momentos políticos y vaivenes económicos. Hace liberación".

El Presidente López Obrador fue más allá. "México debe alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Producir aquí la comida del pueblo. Que no esperemos voluntades o equilibrios distantes. Es hora de asegurar la autosuficiencia energética que el desarrollo del país exige. Esta es hora magnífica en alcanzar la salud del pueblo.

"Interesa prevenir enfermedades cuya cura es muy costosa. Males como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las nefritis pueden prevenirse con una dieta sana, libre de grasas, azucares y aditivos mil. Se avanzó con el nuevo etiquetado que ya dice al consumidor qué compró y qué va a comer. Con la campaña por una alimentación más sana, recomendaremos la práctica de un deporte", dijo López Obrador.

Quien juzgó justa la protesta del político guerrerense Macedonio pues "se le trata con dureza". Argumentó López Obrador que no puede el Instituto Nacional Electoral negar a Macedonio toda oportunidad de convertirse en candidato al gobierno de Guerrero. "Que sea el pueblo el que hable -aconsejó. Yo no le tengo ni pizca de confianza al INE. De mero arriba le ordenaban qué y cómo hacer y los mandones del INE miraban para otro lado. Así me robaron la Presidencia de la República", acusó.

No se quedó con las ganas y refirió la lucha de Ricardo Monreal por la gubernatura de Zacatecas. Le armaron un expediente. Así de grueso. Lo estudié toda una noche. Ni rastro de las acusaciones que le formulaban. Todo quedó en uno de sus hermanos que robó un caballo. Todo lo intentó el gobierno de la época. Monreal barrió en Zacatecas. Pero Gobernación ya fraguaba el fraude. Tuve las pruebas. Le advertí al Secretario del Presidente Zedillo, Liébano Sáenz que divulgaría pruebas contundentes de su fea y muy sucia maniobra. Se rindieron. Uh, la de historias que yo me sé"