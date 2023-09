Ebrard está en libertad completa, dice AMLO sobre si decide separarse de Morena

Marcelo Ebrard “está en libertad completa”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si el excanciller toma la decisión de separarse de Morena tras no resultar ganador en la consulta interna que definió a la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

Por segundo día consecutivo, el mandatario federal fue cuestionado en su conferencia mañanera sobre el destino de Ebrard en la 4T, donde pidió esperar su decisión luego de la reunión que tendrá con su equipo.

“Son libres. Si hubiésemos actuado de manera antidemocrática, si hubiese habido dedazo, trampas, entonces yo me sentiría muy mal. Pero no, tengo mi conciencia tranquila. Y afortunadamente en las encuestas se demuestra, porque si una hubiera salido distinta, o el margen hubiera estado reducido, entonces sí, habría elementos (para criticarnos)”, dijo.

López Obrador consideró que las descalificaciones de Ebrard a la elección morenista no tienen validez y subrayó que aceptó cumplir todas las condiciones del excanciller en el proceso interno, como la renuncia de Sheinbaum a su cargo.

“Escuché a Marcelo que estaba inconforme por dos cosas: una, porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar, de manera especial la renuncia de Claudia como jefa de Gobierno, porque pensaba que esto le daba más ventaja. Claudia no quería dejar inconclusos sus compromisos, sus obras, entonces se pensaba que podía estar más tiempo, pero en mi reglamento, en mi propuesta, establecí renuncia y eso fue un planteamiento de él”, reveló.

También indicó que le concedió que la pregunta más importante de la encuesta fuera en urnas: “Él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas (...), él pidió que fuese voto secreto, de urna y yo establecí en mi documento que se hiciera de esa manera”.

Añadió que Ebrard tenía ventaja, pues según una encuesta de la Agencia Mitofsky, “Marcelo tenía las de ganar porque como es sabido, él tiene mucho jale en clase media, entonces una gente que no piensa votar por nosotros o no estaba de acuerdo con lo que estamos haciendo, votaba por Marcelo”.

Aunque reiteró que Ebrard sigue siendo su hermano, como los son millones de mexicanos, y recordó que lo ayudó mucho como canciller en momentos difíciles para México, principalmente en las relaciones con Estados Unidos y el entonces presidente Donald Trump.

“Marcelo me ayudó muchísimo en una época muy difícil con el presidente Trump, muchos pensaban que no lo íbamos a superar o que no nos íbamos a entender con Trump, él no quería el tratado, siempre se quejaba del déficit que tenía Estados Unidos con relación a México”, apuntó.

Sin embargo, López Obrador dijo que no quiere hablar más del proceso interno de Morena, porque ya entregó el Bastón de Mando a Claudia Sheinbuam como nueva dirigente del movimiento de transformación.

“Yo ya terminé mi ciclo como dirigente en el movimiento de transformación, ahora la dirigente del movimiento de transformación que iniciamos millones de mexicanos, porque es el pueblo el protagonista del cambio, el pueblo es el motor del cambio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada; entonces ya la dirección del Movimiento de Transformación está en manos de Claudia Sheinbaum y le entregué ya el bastón de mando, y ya lo demás pues ya corresponde a Claudia, ella va a conducir y lo de Marcelo ya lo expliqué ayer, es una gente buena, es un hombre muy preparado, tiene mucha experiencia política y es mi amigo, así lo considero y, también como todos, somos libres”.