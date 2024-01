No se le debe dar el perdón a Mario Aburto, es un riesgo para la sociedad: Alfonso Durazo

A casi 30 años de que se registró el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, crimen por el que Mario Aburto fue sentenciado como el responsable, amigos y colaboradores del excandidato presidencial han externado su opinión sobre la petición que hace su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas para que se le dé el indulto al condenado.

Uno de ellos es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, secretario particular del priísta cuando buscaba convertirse en presidente de la República en 1994, quien fue claro en su postura sobre esa solicitud que se ha hecho recientemente.

Política "No voy a dar carpetazo" en caso Colosio: AMLO sobre petición de indulto a Mario Aburto

Señaló que es respetuoso de lo que comenta Colosio Riojas, sin embargo no coincide en que se le tenga que permitir al enjuiciado salir libre del penal en el que se encuentra recluido.

"Respecto al tema de la petición de perdón por parte del hijo de Luis Donaldo Colosio, respeto lo que plantea desde el punto de vista emocional, que habla de un ser humano, que no obstante la tragedia no guarda rencor y eso me da gusto, es un hombre con la entraña sana", pronunció en conferencia de prensa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Reconoció la actitud sana y positiva mostrada por el ahora alcalde de Monterrey, Nuevo León, pues después de casi tres décadas y luego de que le arrebataran la vida a su padre de una forma cruel, se tiene que mantener la aplicación de la ley.

"La ley debe de continuar su proceso, por una razón, primero porque es la ley y segundo porque si el responsable del crimen no ha cumplido debidamente su pena, significa ante la propia justicia, representaría un riesgo para la sociedad si estuviese en libertad", manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Tras la declaración hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que a ningún caso se le debe dar carpetazo, coincidió con esa postura, por lo que si hay elementos para aportar o cambiar el rumbo de una investigación se tienen que realizar.

"Mi posición sería que purgara su condena, por los riesgos que puede representar para la sociedad la liberación anticipada de un criminal probado", finalizó.

El gobernador de Sonora y Luis Donaldo Colosio Riojas durante el aniversario luctuoso de su padre en 2019 / Foto: Archivo | El Sol de Hermosillo

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo