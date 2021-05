Marko Cortés pide sanción contra Hank Rhon por llamar “basura” a Lupita Jones

El dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza exhortó a las autoridades electorales a tomar medidas para sancionar el comportamiento de Jorge Hank Rhon, candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), quien llamó “basura” a su homóloga Lupita Jones, abanderada de la coalición PAN-PRI- PRD.

“Es increíble que se siga normalizando la violencia política contra las mujeres. Rechazamos rotundamente los ataques del candidato del PES, Jorge Hank Rhon, hacia nuestra candidata @LupJonesof. No podemos permitir ese tipo de conductas, mucho menos de quienes piden el voto”, dijo el dirigente albiazul en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde además exigió una disculpa pública del abanderado del PES.

Los dichos de Hank Rhon ocurrieron la tarde de este martes al finalizar un evento en Mexicali, donde al realizar una entrevista y ser cuestionado sobre la posibilidad de sumar a Jones a su campaña contestó con “yo no quiero basura” en alusión a su contrincante.

A la condena de esta declaración se sumó Adriana Aguilar, Secretaría Nacional de las Mujeres en Acción Nacional, que calificó de misógino al candidato. “Inaceptable aspirar a gobernar un estado denigrando a las mujeres, y refiriéndose a @LupJonesof como ‘basura’”, sentenció.