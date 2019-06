Martí Batres se deslinda de líder de La Luz del Mundo, acusado de abuso y pornografía infantil

CIUDAD DE MEXICO. – Tras la detención de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, este martes en California, Estados Unidos, luego que se le acusa de trata de personas, abuso de menores y haber producido pornografía infantil entre 2015 y 2018; el senador Martí Batres se deslindó de alguna relación con este líder de culto, y señaló que Joaquín García debe enfrentar a la justicia para responder como cualquier persona por los cargos de los que se le acusa; además, se deslindó de toda relación con él, y aseguró que asistió al homenaje que se le hizo, en el Palacio de Bellas Artes, el pasado 15 de mayo, por una invitación del senador del Partido Verde, Rogelio Israel Zamora.

El senador morenista subrayó que, en su momento, cuando acudió al concierto, dijo que, durante el evento, “lo único que se desarrollo fue un concierto y una ópera”, y al respecto no se le involucró a él, ni a ninguno de sus colaboradores en algún otro acto.

"Al respecto no tengo ninguna queja, porque no se me involucró ni a mí ni a ningún asistente con ningún evento de carácter religioso, simplemente y sencillamente escuchamos música clásica ese día” destacó.

Explicó que no conocía con anterioridad a Naasón Joaquín García, sino que se lo presentaron en ese momento y subrayó que no ha tenido la oportunidad de intercambiar ideas con él. Aclaró también que el Senado no tiene ninguna responsabilidad de los actos que realice ninguna persona, y subrayó que “cada persona responde por sus actos”.

Asimismo, destacó que es difícil saber los eventos a los que acude, pues asiste de buena fe a todos los actos que se le invita.

Sobre el caso del que se le investiga a este pastor, dijo: “Si se va a abrir allá (en Estados Unidos) un proceso judicial, pues en ese proceso judicial se determinará si tiene responsabilidades y, si las tiene, tendrá que responder como cualquier persona, tendrá que responder por ellas”.

En cuanto a la asistencia de Batres al polémico homenaje que se le realizó a Naasón Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes, el presidente de la mesa Directiva del Senado dijo que “yo respondí a la invitación del senador Israel Zamora, en principio no tengo por qué dudar de los senadores de los eventos a que me invitan. Me invitan a muchos eventos y acudo a muchos eventos de los senadores, y de igual manera frente a la invitación que me hiciera el senador Zamora acudí, a lo que él me dijo que sería un concierto y una ópera”.

A dicho evento también acudieron el diputado federal Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara baja, y el diputado sin partido Emmanuel Reyes Carmona.

Junto con el líder religioso, también detuvieron a Alondra Ocampo y Susana Medina, y son acusados de realizar cerca de 26 delitos graves en California en un lapso de cuatro años.