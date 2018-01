Meade desmiente rumores sobre la posibilidad de ser reemplazado

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial de Todos por México (PRI, PVEM y Nueva Alianza) rechazó que la alianza que lo abandera esté pensando en reemplazarlo ante los rumores de que su campaña no despega en las preferencias electorales.

“No hay duda de que la precandidatura va bien, no hay duda de que está generando entusiasmo, está generando esperanza de triunfo, de un partido que tiene esa vacación y que se va a materializar en julio… Categóricamente dos cosas: no solamente no va a pasar (la sustitución) si no que igual de categórico te digo que voy a ganar en julio”, expresó en el programa Telereportaje, de la cadena XEVT del estado de Tabasco.

De gira por la tierra natal de su adversario y bastión político de Andrés Manuel López Obrador, el exsecretario de Hacienda dijo que en México es posible hacer una política distinta y de conciliación, una que propicie la unidad para vencer los retos que enfrenta la nación.