México debe a Naciones Unidas 22 mdd por membresía 2022

El gobierno de México adeuda más de 22 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de su cuota de 2022, la cual debió haber cubierto a más tardar el 31 de diciembre del año pasado.

Información entregada a El Sol de México, vía la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), indica que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solo ha cubierto 12.8 millones de dólares (37 por ciento) de los 35 millones de dólares que el organismo mundial fijó a México como membresía para 2022.

Dicho monto equivale a 658 millones de pesos al tipo de cambio de ayer.

“Al momento de elaborar esta respuesta, la cuota correspondiente al año en curso (2022) aún no ha sido cubierta en su totalidad”, reconoce la cancillería en su respuesta, la cual fue generada con fecha del 23 de enero por la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas (DGONU) y la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SRE.

De los datos entregados a este diario se desprende que durante 2022 se realizaron dos pagos a la ONU para cubrir la aportación realizada hasta la fecha. El primero fue el 28 de noviembre, y el segundo, un día después.

La contribución de un país al organismo mundial lo determina la Asamblea General de acuerdo con su capacidad de pago. En 2020, México aportó 36 millones de dólares y en 2021, 37 millones dólares.

De acuerdo con el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, el país que esté atrasado en el pago de sus contribuciones financieras no tendrá derecho a voto en la Asamblea General si este monto es igual o superior al de las contribuciones que adeuda por los dos años anteriores, aunque se permite una excepción si puede demostrar que, por causas ajenas a su voluntad, no pudo efectuar dicho pago.

Hasta el 25 de enero, ocho naciones (Comoras, Guinea Equatorial, Gabón, Líbano, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Sudán del Sur y Venezuela) estaban sujetas a las disposiciones del Artículo 19 de la Carta, de acuerdo con información de Naciones Unidas.

Eduardo Bueno, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de las Américas, dice que la ONU es el organismo internacional más importante con el que contribuye México, porque no solo es un órgano principal, sino que abarca decenas de agencias de fondos y programas.

Destacó que sin las cuotas de los miembros de la ONU, la organización no serviría adecuadamente. “No se ha dado el caso de que haya muchos deudores, pero si nos vamos a un caso extremo, donde los Estados no paguen, la organización no funcionaría. En el caso específico de México, el pago puntual tanto de sus cuotas, como a la participación del personal mexicano que trabaja para la ONU, implica una mejora de la proyección del país hacia el exterior. Refleja el compromiso multilateral que tiene el gobierno mexicano”.

El retraso en el pago de la cuota ya le costó a México salir del “cuadro de honor” de la ONU, el cual cada año destaca a las naciones que cumplen con su aportación económica en tiempo y forma. En 2021 nuestro país ocupó el lugar 110 de las naciones que alcanzaron a pagar antes de que concluyera el plazo (el 31 de diciembre), la aportación la realizó el 29 de diciembre, pero en el cuadro de honor de 2022 ya no aparece.

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023 indica que la SRE, encabezada por Marcelo Ebrard, ha establecido las siguientes prioridades de gasto, las cuales representan el ciento por ciento de las “asignaciones presupuestarias, que se ejercen bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en estricto cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”, entre los que se encuentran: pago de cuotas a foros, organismos y mecanismos multilaterales de los que México forma parte.

“El pago restante se realizará a la brevedad posible, pues México considera prioritarios sus compromisos internacionales”, respondió la cancillería al preguntarle sobre los motivos del retraso en el pago de su cuota a la ONU.

No es la primera vez que México incumple con sus pagos a organismos internacionales. Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto se suspendieron estas contribuciones bajo el argumento de “austeridad”, aunque el especialista Bueno explica que se “apostó” más por los organismos financieros que por los encargados de proteger los derechos humanos.

Fue hasta 2020 cuando el país, bajo la administración de la Cuatroté, desembolsó más de ocho millones de dólares para cubrir adeudos pendientes a organizaciones, como la OEA, el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.









