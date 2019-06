Mis adversarios en el PRI son reptiles agonizantes: Alejandro Moreno

El gobernador (con licencia) de Campeche y aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó que su candidatura esté apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que sus adversarios al interior del partido “son los últimos estertores de reptiles agonizantes”.

“Quien pretende dirigir un partido político promoviendo la división, criticando todo y no teniendo propuesta, pues ese no quiere la unidad ni el beneficio del partido”, dijo.

En entrevista con Moreno Cárdenas afirmó que también combatirá la corrupción y sobre todo exigirán castigo a quienes traicionen la confianza de la gente, incluyendo a los que estuvieron en el poder como Enrique Peña Nieto, a quien considera un amigo.

¿Vale la pena el PRI?

Sí, claro que vale la pena. Porque yo soy un priista de toda mi vida, desde hace 29 años milito en el PRI. El PRI me ha dado todo, me ha dado las oportunidades. Soy un político de toda la vida. Hoy creo que ante el gran reto que tiene y el momento más complicado en la historia de nuestro partido, nosotros tenemos que trabajar juntos y en equipo, que haya unidad y que haya participación con la fuerza de la militancia.

¿Es el candidato de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador?

Yo soy el candidato de la militancia. Hace unos días decían que el candidato de la cúpula era José Narro y ahora ya cambiaron porque Narró se fue del PRI. Yo soy el candidato de la base.

¿Hay visos de fractura interna al interior del PRI?

La unidad no es unanimidad, la unidad es diversidad y construir un objetivo común y que haya un partido fuerte, sólido, unido y que haya competencia.

Sobre el tema con miras al 2020 y en caso de que gane, ¿cuál será la propuesta al interior del partido?

Habrá una profunda reforma a nuestro partido. Una reforma que nos permita ser un partido más democrático, más horizontal, con organismos colegiados.

¿Entonces el PRI no es democrático?

El partido era una decisión de unos cuantos que lo han hecho toda la vida y hoy haremos un partido más abierto y más participativo con órganos colegiados, donde se escuche y esté representada la militancia y se convoque a militancia nacional para definir el rumbo ideológico del PRI, fundamentalmente en principios, valores, retos, programas que habremos de plasmar y trabajar de la mano para que las candidaturas las decida la militancia.

¿Qué PRI mostrará a la sociedad en medio de las críticas de abuso de poder y corrupción?

De cara a la sociedad, el PRI se debe presentar como un partido moderno, de vanguardia, conectado al México de hoy y que acompañe las causas de los ciudadanos y que señale los errores del gobierno con firmeza y con claridad, seremos una oposición responsable, pero combativa y competitiva. Eso es lo que tenemos que hacer.

El principal lastre es que el PRI es la corrupción.

Estoy de acuerdo, pero no sólo es del PRI, sino en todos los partidos ha existido corrupción. No sólo es propiedad del PRI. En el partido, las siglas no se bajan y cometen los actos de corrupción, son las personas y a esas personas hay que señalarlas y hay que castigarlas, y para eso hay organismos jurisdiccionales para que cumplen y enfrenten la justicia. Nosotros no toleraremos eso. Sabremos ser firmes.

¿Así sea Enrique Peña Nieto?

Así sea quién sea. En el PRI no puede haber priistas de primera, ni de segunda. Todos los priistas por igual.

¿No es amigo de Andrés Manuel López Obrador?

Yo tengo una relación institucional con el Presidente de la República. Fui gobernador, trabajamos juntos y nos coordinamos, pero nada más. El priista que mas criticó y que mas combatió y señaló al entonces candidato fui yo y lo hice firme en mí convicción política priista. Eso no es sumisión.

A los amigos no se les niega...

No, no. A los amigos no se les niega. No pudiera decir que es mi amigo. Tiene cuatro o cinco meses que lo conozco.

Enrique Peña Nieto, ¿sí es su amigo?

Enrique Peña Nieto, sí es mi amigo. Lo conozco desde hace muchos años. La ingratitud es peor que la muerte y el expresidente Peña Nieto, todos esos que veo que hacen señalamientos, no los veo cuando estaba como presidente de la República, incluso algunos trabajaron con él.

¿Van a retomar lo que era antes el PRI?

Vamos a regresar al origen del PRI. Porque hubo un PRI que se estancó en la comunidad, en las oficinas, en la soberbia, en la falta de resultados, ese es el PRI que vamos a hacer a un lado, de los cuatro o cinco que siempre han querido mandar en el PRI.

¿Cuál es el llamado que le hace a los priistas?

A trabajar en la unidad y no dejarse llevar por las descalificaciones y la promoción de la división.

¿Cómo ve a sus adversarios?

Lo único que les digo es que cuiden el partido y promuevan la unidad.

¿El padrón?

Seis millones de priistas van a salir a votar. Dicen que habrá una imposición y sí, sí habrá una imposición de la militancia porque ellos van a votar. Yo no tengo la culpa de que vayan a los estados y no tengan el apoyo.

¿Hay quien dice que usted lo va a sepultar?

Pues habría que preguntarles porqué lo dicen. Nosotros somos de resultados. La diferencia entre un hombre libre y un lacayo, es que un hombre libre como yo, hace y dice lo que piensa y un lacayo, como todos esos, hacen lo que les dicen. A mi nadie me va a decir qué hacer en el partido, sólo la militancia.