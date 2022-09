Niega Morena acuerdo en lo “oscurito” con el PRI para romper con PRD y PAN

El dirigente nacional del Partido Morena, Mario Delgado aseguró que no hubo ningún acuerdo con el PRI para que rompiera con sus socios políticos del PAN y el PRD en la alianza Va por México ni para que respalden la militarización de la Guardia Nacional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Delgado Carrillo aseguró en conferencia de prensa este miércoles desde un hotel en la Ciudad de México: “nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, no tenemos complicidades” y añadió que está claro que el PRI va rumbo a la desaparición y no necesitan de acuerdos con este partido, pues les van a ganar en las elecciones de 2023 las dos gubernaturas que les quedan.

Esta declaración viene, luego que, hoy, los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, integrantes de la coalición Va por México, anunciaron una suspensión temporal con su socio del el PRI, mientras no defina con claridad si habrá de honrar la palabra de coalición y no respaldar la militarización de la seguridad pública y de la Guardia Nacional, toda vez que presentaron en el Congreso una iniciativa para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Mario Delgado dijo que en las próximas elecciones en Coahuila y Estado de México, en 2023, el PRI se encamina a su extinción

Al respecto, Mario Delgado expresó “la reforma del PRI tiene mucho sentido” y más que nada, porque al extender la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional” se fortalece a la corporación y se requerirá menos del Ejército.

El líder morenista dijo que la nueva actitud del PRI “ojalá sea un viraje a la sensatez”, mientras expresó: “y ahí que se quede la derecha con su berrinche”.

Delgado expuso que la moratoria constitucional que había planteado el bloque opositor de Va por México para no avalar ninguna reforma del Ejecutivo federal no era en contra de de Morena, sino en contra del pueblo.

Subrayó con sorna, respecto a la separación del PRI del PAN y el PRD, que no sabe decir quién engañó a quien, “así son los matrimonios” y agregó que la causa que unía a estos 3 partidos “no era un proyecto, sino que buscaban detener a su movimiento de transformación”.

Finalmente dijo, respecto a las próximas elecciones en 2023, en Coahuila y Estado de México que el PRI se encamina a su extinción y que, “de todos modos les vamos a ganar. No es soberbia es confianza“, concluyó.