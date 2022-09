PAN advierte al PRI: alianza se acaba si no retira iniciativa sobre Ejército en las calles

En conferencia, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió al Partido Revolucionario Institucional (PRI)que voten en contra o retiren la iniciativa para tener a los militares en las calles hasta 2028, o de lo contrario se acabaría la Alianza Va por México.

"El PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por que no puede continuar la Coalición Va por México, ni en lo Legislativo, ni mucho menos en lo Electoral", sentenció el dirigente del PAN.

Marko Cortés y miembros del PAN. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Morena va por propuesta del PRI para que Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 2028

Los coordinadores de Morena, Ignacio Mier y del Verde Ecologista de México, Carlos Puente, manifestaron su apoyo total a la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, para aprobar su iniciativa para que las fuerzas armadas permanezcan hasta el 2028, en lugar del 2024, como está marcado en la ley.

En entrevista Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), recordó que lo que está proponiendo la diputada de Durango, del PRI, se refiere al transitorio para ampliar hasta por 4 años más la estancia en las calles del Ejército y la Marina.

“¿Qué pretende con eso ella de manera valiente? Lo que no se atreven a decir públicamente todos los demás, lo que piden los gobernadores, que no se vaya la Guardia Nacional. Eso lo están pidiendo todos, no hay uno solo. Panistas y priistas de los que quedan sostienen que no se vaya, pero los presidentes municipales y que ahí gobierna buena parte de las principales capitales del país el PAN, no quiere que salga Guardia Nacional”.

Mier indicó que para que pueda retirarse la Guardia Nacional es necesario, primero, profesionalizar, mejorar los mecanismos de coordinación entre los estados y las policías estatales, y sus municipios; que haya mayor articulación con la estrategia nacional y eso lleva tiempo, incluso construir un mismo sistema de comunicación, de radiocomunicación entre los propios municipios al interior de un mismo estado.

Puso por ejemplo que: “si ustedes van a Puebla y sucede algún asalto en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla, está conurbada a la ciudad de Puebla, no se pueden avisar porque manejan sistemas de radiocomunicación distintos y eso es un tema de los estados”.

“Lo mismo sucede en Guadalajara, con Tlaquepaque, con Zapopan; y lo mismo para en Durango, este Gómez Palacio y Durango, pero ahí sí están separados, pero entre Gómez Palacio y Lerdo, por ejemplo, son conurbados, los divide una calle.

“Hay que serenarnos, hay que despojarnos de la negativa sistemática, permanente, a veces hasta parecía necia, y pensar más en el país por parte de la oposición que empieza satanizar, a cuestionar incluso hasta a cometer violencia de género en contra de la diputada del Partido Revolucionario Institucional”.

|| Con información de Javier Divany | El Sol de México ||