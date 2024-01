Niega Sheinbaum que crimen organizado esté infiltrado en Morena

La candidata a la presidencia de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, dijo no coincidir con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en las elecciones esté metido el crimen organizado.

Al término de la reunión con senadores de Morena, en la 6a plenaria previo al inicio de periodo ordinario que arranca este jueves, Claudia Sheinbaum mencionó en conferencia de prensa que en Morena no hay filtración del crimen organizado.

“Respetamos al Tribunal Electoral, pero no coincidimos en que esa sea la situación del país, hay lugares en el país en donde están mareados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la República y que requieren de una atención especial, pero no es la generalidad en el territorio nacional”, señaló.

Mencionó que serán elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México, así será el próximo 2 de junio.

Señaló que cada vez que hay una encuesta para quienes quieren participar para un puesto de elección popular se hace una revisión con la Fiscalía General de la República, “pero Mario (Delgado) lo puede explicar”.

En ese mismo tema, él dirigente nacional de Morena, Mario Delgado dijo que Morena consulta con las autoridades sobre los perfiles que van a ser de los candidatos, por mi que los aspirantes tiene que obtener una carta aceptación para poder hacer la consulta.

Afirmó que no tienen ninguna influencia del narcotrafico y del dinero del narcotráfico en nuestras campañas “son los de enfrente que tienen complicidad o han tenido con el narcotráfico como el PAN, ha sido parte de esta guerra sucia”.

Claudia Sheinbaum reitero que hay unidad en el partido y también dijo que sobre las iniciativas que enviará el presidente, primero habrá que conocerlas para poder opinar.

En tanto, el coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, aseguró que unificó al grupo de Morena, cuando Ricardo Monreal pidió un permiso, pero reiteró la unidad de los morenistas dentro de la cámara alta.

Asimismo, Claudia Sheinbaum salió en defensa del presidente y de su gobierno, tras una publicación que lo acusa de haber recibido dinero del crimen organizado en su campaña para la presidencia de acuerdo a un reporte de la agencia estadounidense DEA, a lo que mencionó que es totalmente falso.

“Como no tiene nada la oposición, no hay propuestas, no hay proyectos de nación su propuesta es regresar al pasado, nosotros seguiremos construyendo para la transformación y ellos lo que proponen es regrese a un pasado de corrupción y de privilegios y ello están haciendo una guerra sucia y lo único que hay que hacer es aclarar”.

En nuestro movimiento vamos a apurar porque haya una igualdad con Estados Unidos, nunca, de intervención y nunca de bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial.

“Tenemos amistad con el pueblo de Estados Unidos, somos el principal socio comercial y vamos a seguir trabajando en colaboración y no en un proceso donde se permita que haya estas noticias por parte de cualquier agencia de los Estados Unidos, eso siempre va a ser la defensa de nuestro movimiento”, manifestó la candidata morenista.