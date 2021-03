No descarto que le hayan metido gol al auditor: AMLO por informe del NAIM

El presidente Andrés Manuel López Obrador, no descartó que al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares le hayan “metido gol” en la auditoria que presentó sobre el presunto sobreprecio en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En su acostumbrada conferencia mañanera, el ejecutivo federal se refirió a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2019, al considerar que el informe pudo haberse realizado “desde abajo”.

“No descarto que lo sucedido en la ASF se haya armado abajo, porque son equipos que vienen de atrás y que el auditor no revisó adecuadamente. No puedo asegurar que él actuó de mala fe, no descarto el que, como se dice coloquialmente, le hayan metido un gol, porque eso pasa”.

Por ello, dijo, desde el gobierno Federal están al pendiente que no se cometan actos indebidos, y de paso, respaldó la las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), y su titular, Alejandro Gertz Manero tiene toda su confianza.

“En el caso de la FGR, le tengo confianza y si hay estas investigaciones se le den curso, Gertz no terminará su vida pública como cómplice o tapadera, sé que va a trascender por lo que es, un hombre recto integro”.

Al ser cuestionado sobre la utilización de empresas subcontratistas o de Outsourcing en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, el presidente dijo que la construcción de esta obra está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía que encabeza Rocio Nahle.

“Es una mujer integra y honesta, es motivo de orgullo tenerla, no es corrupta, no son los secretarios de Energía que había antes, ella vendrá a explica este tema la próxima semana”.