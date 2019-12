No, en México no hay vicepresidentes, soy secretario: Ebrard

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard rechazó ser el vicepresidente de México, al tiempo que afirmó sólo cumple con las facultades que le corresponden como secretario de Relaciones Exteriores, por lo que asume, por delegación, la representación del presidente en las reuniones diplomáticas en el exterior.

“¿Que si yo tengo funciones de vicepresidente?”, se cuestionó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“No, en México no hay vicepresidentes, soy secretario de Relaciones Exteriores, ahí están las facultades establecidas en la ley, no aspiro a nada más, más que cumplir con mi trabajo. Tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidente”, exclamó a los senadores que le criticaron sus atribuciones y protagonismo en las reuniones a las que no asisten el presidente.

Fue la senadora panista, Alejandra Reynoso Sánchez quien de manera irónica refirió que se le observa como “un vicepresidente o un presidente del exterior”, y la cual también le recordó interviene en otros asuntos más allá de la política exterior como en los asuntos migratorios y hasta de seguridad.

En este sentido, la senadora y extitular de la SRE, Claudia Ruiz Massieu enfatizó que la política exterior no puede entenderse como “un apéndice de las políticas internas”, sino que debe aprovecharse como un auténtico instrumento de Estado que permite acciones de largo aliento al exterior y cuyos beneficios trascienden los cambios gubernamentales.

“Esto es más evidente cuando observamos una redefinición en las relaciones internacionales en el siglo XXI, neoproteccionismo comercial, nuevos y viejos conflictos regionales, el ascenso de liderazgos políticos que erosionan la democracia liberal o un unilateralismo exacerbado que amenaza la cooperación internacional”, acusó.

Por su parte, Ebrard Casaubón manifestó que una designación de los grupos criminales en México como grupos terroristas provocaría que se debilite la cooperación entre ambos países, misma que dijo “es la cooperación más intensa y compleja, diría yo, en materia de seguridad probablemente de todo el mundo, y más en estos momentos”.

“Nunca ha sucedido que se designe así a una organización de delincuencia organizada, solamente se ha usado cuando hay motivos políticos o religiosos, ambos”, añadió.

Señaló que se insistirá en no adoptar la figura de un tercer país seguro, como en que se regule por parte de Estados Unidos el acceso de armas de forma ilegal al territorio nacional, de donde especificó proviene el 70 por ciento de las armas confiscadas o aseguradas en México.

Lo cual subrayó, transmitirá a William Barr, procurador general de Estados Unidos, quien visitará el país durante la semana.

En este sentido, detalló que también han solicitado a la Unión Europea su ayuda para que apoyen en la reducción del otro 30 por ciento del flujo de armas ilegales en el continente europeo, en un marco donde señaló, seguramente se ratificará, por el parlamento europeo un acuerdo, que dijo “es uno de los instrumentos jurídicos más avanzados del mundo en materia de derechos humanos, en materia ambiental y en otras materias”.

Al término de su comparecencia por la glosa del primer informe de gobierno, el canciller mexicano también aseveró que México continuará dentro del Mecanismo de Montevideo, pese a la salida de Uruguay, anunciada por su presidente electo, Luis Lacalle.