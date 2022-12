No habrá “fast track” en Senado para leyes secundarias como se aprobó en Diputados: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la reforma electoral del Presidente de la República, aprobada en la Cámara de Diputados, será analizada con calma y responsabilidad por las comisiones encargadas quienes fijarán el ritmo al Plan B del Ejecutivo, que podría aprobarse hasta febrero.

Monreal Ávila manifestó que, en la deliberación de esta reforma, la Cámara Alta actuará con serenidad y buen juicio, será una discusión, racional e inteligente, “vamos a cuidar el procedimiento legal, ordinario, no habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida, que se dispense, o se abrevie, o se evite el procedimiento ordinario. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto a nuestra investidura y nuestro órgano colegiado”, advirtió el morenista.

Continuó: “Vamos a imprimirle el mayor análisis, el mayor cuidado en la deliberación, vamos a procurar sean escuchados todos los grupos parlamentarios y todas las voces y podamos en su momento votar en conciencia sobre el contenido de estas cuatro leyes”.

El líder del grupo mayoritario reiteró que las modificaciones a 457 artículos de seis ordenamientos legales, merecen ser analizadas por los senadores en una discusión amplia, respetuosa, seria, con buen juicio y ponderación.

“Creo que es conveniente que se dé paso a la deliberación y discusión, las comisiones serán las que determinen el ritmo. Vamos a darle autonomía a ellas, porque para eso están. Ya de hecho el poder discutir y deliberar artículo por artículo, ley por ley es mucho avance, porque nosotros queremos que la gente se dé cuenta, que discutamos, deliberemos y veamos el contenido de estas normas, es mucho avance”.

Dijo que no podía adelantar si antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones se apruebe el plan B o en su caso, hasta febrero del año próximo.

“No podría adelantar vísperas, porque no me gusta hacerle al adivino de carpa, de rancho, no quiero hacer eso, pierdo seriedad, no y será el ritmo le imprimen las comisiones y, obviamente opinaremos los coordinadores de grupos parlamentarios.

Reconoció que hay presiones “normales” de legisladores o de afuera que quisieran que la aprobación de esta reforma fuera muy rápida. Pero, descartó que el titular Ejecutivo Federal sea uno de los que presionen para aplicarle fast track al plan B. “Nosotros en el grupo parlamentario no aceptamos presiones de ningún tipo”.

El plan ‘B’ del presidente López Obrador modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en total se modifican 457 de estos ordenamientos, por eso hay que analizarlos.