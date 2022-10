No habrá sanciones a militares por hackeo, anuncia AMLO

Al concluir su gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, aseguró que no va investigar y castigar a los militares por el robo de información que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al término de la inauguración de una nueva sucursal del Banco del Bienestar, reporteros cuestionaron al presidente si habrá sanciones por el robo de millones de archivos, documentos, fotos y videos de la Sedena, a lo que respondió "no, yo soy partidario que no. La gente sanciona y no le gusta esas cosas”.

Sobre los datos que detallan su estado de salud, el mandatario respondió "tienen razón mis adversarios, tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza, miren vamos a terminar la transformación de México".

El presidente encabezó la inauguración de la sucursal Mitla del Banco del Bienestar en Oaxaca, donde afirmó que la institución estará en 300 puntos diferentes en la entidad.

Durante su conferencia de prensa matutina del 30 de septiembre, el presidente confirmó que la Sedena sí sufrió un ataque cibernético, donde se extrajeron 6 terabytes de información de seguridad nacional, aunque el mandatario minimizó este hecho.

"Es cierto. Hubo un ataque cibernético, un robo de información. Mediante mecanismos modernos extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera", indicó.