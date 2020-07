No hay complicidad con nadie: AMLO sobre nombramiento de cónsules

Sobre la polémica generada por la designación de una periodista como cónsul de México en Estambul, Turquía; el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no entiende “porque ahora se ponen estrictos” con los nombramientos.

Dejó claro que no tiene “relaciones de complicidad con nadie”, ya que “se cuida que haya diplomáticos de carrera” para representar a México en el extranjero.

Subrayó que la persona asignada ejerce el noble oficio del periodismo, “yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero, fue Premio Nacional de Periodismo, la primera mujer en recibirlo”.

Recordó que antes, el Embajador de México en Estados Unidos era Eduardo Medina Mora que tuvo problemas cuando fue representante.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que “no hay amiguísimo, ni influyentismo”, por lo que “es una situación de tener periodistas como diplomáticos”.

Afirmó que Isabel Arvide está preparada, “pero es polémica, todos somos políticos, tiene preparación, ha escrito bastante, a lo mejor hay cónsules que no tienen textos, pero tiene capacidad”.

El primer mandatario acotó que no se debe exagerar en este nombramiento, “porque no podemos violar el procedimiento ya que no se trata de un cargo que pueda desempeñar un diplomático de carrera”.

“No inventemos, primero tengamos los elementos. Yo pensé que les iba a gustar que una compañera de ustedes (...) no pertenece a la elite o a los grupos conservadores que están en la oposición. Pero me queda claro que no le gusto a El Universal y Reforma”.

Manifestó que la designación fue propuesta de él y que fue ratificada por el canciller Marcelo Ebrard, y sostuvo que Arvide “no vive con lujos y que vive al día”.

Puntualizó que no hay intereses, “no escribió a favor de nosotros, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, están muy sensibles y muy exquisitos de todo y se padece de amnesia, ya borraron todo, no recuerdan cómo era”.









