No hay problema si diputados no aprueban ajuste a presupuesto: AMLO

Si no la aprueban no hay problema", expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo dicho por algunos diputados de oposición de no aprobar las reformas al presupuesto de 2020.

Sin embargo, en conferencia matutina advirtió que no aprobarse su iniciativa de ley existe un margen de ley para hacer adecuaciones.

"Tenemos un margen de ley para hacer los ajustes, pero que queremos es mandarles el presupuesto, que ellos conozcan cómo estamos enfrentando esta crisis económica y sanitaria, dándole prioridad a los pobres", enfatizó.

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario confío en que la oposición apruebe su iniciativa de reforma pues, "se acercan tiempos electorales y todo se politiza".

En ese sentido, el titular del Ejecutivo adelantó que también busca que el Congreso apruebe la extinción de fideicomisos y fondos para que la Secretaría de Hacienda recoja ese dinero.

El pasado 23 de abril, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para cuando se presenten emergencias económicas, Hacienda pieza orientar los recursos para mantener la ejecución de proyectos y programas de la Administración Pública Federal.

Además presentó un decreto con medidas para enfrentar la crisis sanitaria, entre las que destacan la reducción de 25 por ciento del salario a altos funcionarios, la desaparición de 10 subsecretarías y la protección de programas "prioritarios" del gobierno, entre otras.