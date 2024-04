Nunca prometí regresar al Ejército a los cuarteles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él nunca prometió no utilizar al Ejército en tareas de seguridad y que regresaran a los cuarteles.

Cuando él era opositor ese fue uno de sus principales puntos de la estrategia de seguridad que ofreció a los ciudadanos en caso de ganar la Presidencia.

¿Por qué ese afán, después de que usted había dicho cuando fue candidato, de no utilizar al ejército y ahora pues a través de diversos recursos legales trata de legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para, pues, que hagan tareas de seguridad?, preguntó El Sol de México.

“Primero, yo nunca dije eso (...) No, yo dije que había que apoyarlos a las Fuerzas Armadas por una razón muy sencilla, cómo es posible que con la experiencia que tiene el Ejército que tiene la Marina, con instalaciones, con equipo, no puedan ayudarnos en el problema que más preocupa a los mexicanos que es el de la seguridad al interior”, dijo hoy en su conferencia matutina.

Durante el actual sexenio se promulgó un decreto para que el Ejército participara en tareas de seguridad pública. Primero, la vigencia de este decreto era hasta marzo de este año, pero luego se amplió hasta 2028.

También se aprobó una ley para dar el mando operativo y presupuestal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte.

El 26 de febrero de 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, López Obrador difundió un video donde criticaba el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

No es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No se necesita al Ejército en las calles, no podemos aceptar un gobierno militarista.Andrés Manuel López Obrador

Esa idea la mantuvo los siguientes años, y en diciembre de 2016 pidió al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, regresar a los soldados a los cuarteles.

“No continuar con la política coercitiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, dijo en esa ocasión.

Sin embargo, el 6 de septiembre de 2022 admitió que había cambiado de opinión respecto a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

Cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron.