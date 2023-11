"Ojalá piense en el proyecto": AMLO por impugnación de Marcelo Ebrard en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje respecto al fin del plazo que tiene el ex canciller y aspirante presidencial Marcelo Ebrard para impugnar el proceso interno de elección de Morena al cargo de coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación (4T).

“Ojalá que se dé la unidad pensando en el proyecto. Si no se piensa en el proyecto, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político. No es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

Al hablar sobre el ultimátum que dio el ex canciller sobre decidir su futuro político y dentro de eso, si seguirá en las filas de Morena , López Obrador dijo que “Marcelo es inteligente” y “ojalá piense en el proyecto”.

El presidente recordó que tuvo “un antecedente” con Ebrard, cuando ambos disputaron la candidatura presidencial del PRD del 2012, por lo que insistió que espera que él piense otra vez en la unidad y en el proyecto político que impulsaron y en el pueblo, porque si no es así, no sería más que “un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

Se tiene previsto que este jueves un Órgano interno de Morena defina si le asiste la razón al ex canciller para que se reponga la encuesta para elegir al coordinador de los comités en defensa de la 4T.

Previamente, el presidente dijo de los diputados morenistas que son leales a Marcelo Ebrard y rompieron este jueves por la madrugada con el resto de su bancada porque no se les apoyó para avalar recursos para la reconstrucción de Acapulco en el Presupuesto de Egresos 2024, que son libres y no se les obliga a nada.

“Son libres, son libres, a nadie se le obliga; lo importante es que se acabó lo de los moches. Es decir, si no me das esto no voto”, comentó el presidente.