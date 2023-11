Oposición adelanta voto en contra el Presupuesto 2024

Diputados de oposición del PAN, PRI, PRD y MC advierten que votarán esta noche en contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, toda vez que no cumple con las metas para mejorar las condiciones del país, ni tampoco ayuda al estado de Guerrero en plena tragedia tras el huracán Otis.

En tanto, el diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al presentar el dictamen destacó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, mantiene el compromiso de promover el desarrollo de todos los sectores del país, y busca garantiza los recursos para levantar a Guerrero tras el paso del huracán Otis.

Indicó que el dictamen contempla un gasto neto total de un poco más de 9.06 billones de pesos, lo que representa un incremento real del 4.2 por ciento comparado con lo aprobado en el ejercicio 2023.

Expresó que el PEF se promovieron modificaciones a la propuesta del Ejecutivo Federal, como un ajuste presupuestal a diversos ramos autónomos por un monto de 13 mil 262 millones de pesos para redireccionar estos recursos al Ramo 11 de Educación Pública, específicamente en el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.

“Se busca ampliar la cobertura, fomentar la inclusión y promover la equidad educativa en beneficio de la sociedad. Con ello también se pretende contribuir a reducir el rezago educativo en el ámbito rural e indígena, y en poblaciones con altos grados de marginación y de pobreza”.

Recordó que Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año 2024, se aprobó una disminución a la tasa aplicable al pago de derecho por la utilidad compartida aplicable a Pemex que bajó de 40 por ciento a un 30 por ciento.

Además, con la finalidad de evitar una disminución en el presupuesto para los estados de la República, se propone destinar recursos por 7 mil 189 millones de pesos al desarrollo de la infraestructura estatal, contribuyendo a la construcción, modernización y conservación de carreteras y caminos rurales.

Oposición reclama votaciones por consigna

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, dijo que como cada año somos testigos de un lamentable ritual: la oposición presenta reservas, que por cierto ya suman miles, y el partido oficial las desechas sin reflexión ni debate.

“Levantan las manos que de forma mecánica obedecen la orden: no mover ni una coma. Así ha sucedido sin excepción, no obstante que la razón o la realidad demandaba una corrección al dictamen”.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Rubén indicó que el resultado de 5 años de votaciones del Presupuesto ha traído serias consecuencias: Las instituciones se han debilitado. Estados y municipios se enfrentan a una grave crisis que los tiene al borde de la inacción, los servidores públicos y las tareas gubernamentales se encuentran en su peor momento.

En el PRI queremos unir, no polarizar; queremos un desarrollo equilibrado, y por eso aquí estamos en esta Cámara. “En la ruta de la destrucción de las instituciones ustedes han colocado dentro de sus objetivos a la Corte y a los órganos autónomos. Nosotros los vamos a defender porque queremos una sana División de Poderes y daremos la batalla por ello”.

“Por cierto, me quiero dirigir a la mayoría, les hago con todo respeto una propuesta, quitemos a los banqueros la prebenda del FOBAPROA. Desde hace 5 años ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo.

“En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso, sé que me lo darán, porque si no, el FOBAPROA va a ser de Morena, no de nosotros”, indicó.

El legislador del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández, pidió una tregua en la construcción de las mega obras faraónicas, no para descarrilarlas, no para que no se hagan; sino tomar únicamente el 30 por ciento para obtener hasta 85 mil millones para el próximo año.

Además, un ajuste en el gasto operativo del Gobierno en concordancia con ese discurso de austeridad, 15 mil millones de pesos podríamos ajustarse para tener un fondo inicial de 10 mil millones de pesos para Acapulco.

Recordó que el Gobierno tiene 178 fideicomisos en donde están radicados 558 mil millones de pesos y si tan solo se tomaran el 10 por ciento de esos fideicomisos tendríamos una bolsa de 55 mil 800 millones de pesos, con esto podríamos tener un fondo hasta de 200 mil millones de pesos para Acapulco y Guerrero.

Luis Espinosa Cházaro expresó que Acapulco no es el único problema de México, desgraciadamente otro grave problema que cada día se enfrenta en nuestro país es la inseguridad. Una inseguridad que nos está consumiendo actualmente no existe un solo lugar donde no haya sido invadido por esta ola de inseguridad.

“Ya no generen fricciones y atiendan las necesidades básicas. México no necesita proyectos inaccesibles, necesita atención hospitalaria, necesita la canasta básica, necesita carreteras funcionales, entre otros muchos, muchos problemas y mientras esto no suceda nos tendrán aquí a la oposición demandando la atención real a estos problemas, presentando las reservas que sean necesarias somos y seremos la voz de las y los trabajadores del Poder Judicial, de las niñas y los niños con cáncer, de las familias de los desaparecidos y de las mujeres asesinadas por feminicidio”.

Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano, dijo: “necesitamos desnudar de cuerpo completo las intenciones del presupuesto 2024, hay solo que ver los recortes que se propusieron adicionalmente y a qué se reasignan. Esto queda clarísimo de lo que se quiere en el 2024, lo que el Gobierno está buscando es una elección de Estado.

“Ya han mostrado que están dispuestos a hacer todas las trampas posibles y aquí solo se reafirma, va más recursos a las becas Benito Juárez, qué bueno, ¿quién puede estar en contra de darle más recursos a las y los jóvenes? Sin embargo, en las auditorías 2019, 2020, 2021, se ve que el dinero no le está llegando a todos esos jóvenes, que hay 24,000 jóvenes que ni siquiera existen, más recursos para usarlo de manera discrecional.

Y por otro lado, se le recortan recursos al árbitro electoral. Por ejemplo, al Tribunal Electoral de nuestro país, que va a tener la elección con más litigios en la historia, que van a tener se calcula alrededor de 18,000 litigios y los 800 millones de pesos que se están recortando eran para la contratación de personal eventual que va a tener que participar en estos litigios”.

Morena defiende el presupuesto

Por Morena y en defensa del proyecto del PEF, Carol Antonio Altamirano, al fijar posición manifestó que los elementos centrales del dictamen son dos. Por una parte, un amplio gasto en inversión pública por más un billón 108 mil millones de pesos, de los cuales el 80% se va para inversión física con un monto de más de 889 mil millones de pesos, y por otro lado, un gasto social dirigido a la gente con más necesidades que rebasa los 4 billones 300 mil millones de pesos.

Indicó que, por sexto año consecutivo, coincidimos y respaldamos que las inversiones de alto impacto estén orientadas a las regiones del Sur y Sureste, que contempla una inversión de más de 222 mil millones de pesos para 8 proyectos estratégicos, y con esto se garantizan recursos para terminar las obras, entre las que destaca el corredor interoceánico al que se le asignan 21 mil millones de pesos.

Durante el posicionamiento del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que contrario al modelo neoliberal que generó una desigualdad social enorme, el gobierno de la Cuarta Transformación acortó, por primera vez en 36 años, esa brecha, al quebrar el crecimiento de la pobreza.

“Hoy 5.1 millones de mexicanos salieron de la pobreza y a pesar de la caída por el tema de la pandemia, traemos crecimiento, vamos a quedar por encima de Calderón y de Peña Nieto”, expresó.

Detalló que mientras en el periodo de Felipe Calderón, la inversión en desarrollo económico fue apenas del 12.49%, en desarrollo social del 47.7% y en gobierno del 8.4%. El gobierno de la Cuarta Transformación muestra una significativa mejora, pues el desarrollo económico va en 17.4%, en desarrollo social 54.11%, y en gobierno 5.4 por ciento.

“La ciudadanía ya vio lo que son y representan: a la oligarquía, una propuesta de corrupción, de mentira, de engaño y de saqueo. Pueblo de México, tengan plena certeza y seguridad que aquí estamos las y los diputados del PT para seguir luchando por ustedes, por un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”, sentenció.