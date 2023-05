Oposición aplaude revés de la SCJN que invalida plan B de AMLO

Legisladores del Congreso de la Unión de la oposición se congratularon por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al invalidar una parte del Plan B de la reforma electoral que envió el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas señaló en sus redes sociales: “Celebro la decisión de la @SCJN de rechazar la primera parte del Plan B. Defender nuestra democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país”.

Por su parte, el líder de los panistas, Marko Cortés Mendoza escribió en su cuenta de Twitter: “¡Ganó la democracia! La @SCJN desecha la 1era parte del plan B de @lopezobrador_. Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones, tanto constitucionales como del proceso legislativo, con tal de aprobar el capricho presidencial. Mi reconocimiento a las y los ministros por ser un contrapeso real y defender a México”.

Del mismo modo, el líder del PRD, Jesús Zambrano dijo en un video en Twitter “Mi reconocimiento a la @SCJN por su decisión de anular de manera decidida y valiente el llamado #PlanB del aprendíz de dictador de Palacio Nacional. Celebramos que hay división de poderes, hay confianza que vamos a continuar con un México democrático”.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez mencionó: “¡Ya es oficial! ¡Se hizo valer la Constitución! El Plan B está muerto y nuestra democracia sigue vive. “La Corte nos dio la razón: las graves violaciones al procedimiento legislativo, hacen inconstitucional el Plan B en materia electoral”.

Movimiento Ciudadano señala en un comunicado, que esta votación de la Suprema Corte, declara inconstitucional la primera parte del Plan B de la reforma electoral, al hacer valer el recurso presentado por dicho partido sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el contenido del decreto.

"En la Bancada Naranja reconocemos a los ministros que se manifestaron por hacer valer la Constitución y refrendan la confianza en la Suprema Corte como contrapeso para dignificar la división de poderes. Una vez más, demostró su independencia al Poder Ejecutivo pese a los ataques injustificados en su contra", indica el comunicado.

Los emecistas señalan que durante el debate legislativo denunciaron la ilegalidad del proceso legislativo. “Hoy, el derecho nos da la razón y evidencia que la mayoría no permitió condiciones para realizar un debate informado del contenido, la iniciativa no fue publicada previo a la sesión en la Gaceta Parlamentaria, se publicaron dos iniciativas con menos de una hora de diferencia y no hubo certeza sobre cuál se sometió a votación”.

"Al hacerlo sienta un precedente: no puede una mayoría hacer lo que quiera en el Congreso, debe respetar el proceso legislativo y garantizar un debate informado. Excelente!"

“Al hacerlo sienta un precedente: no puede una mayoría hacer lo que quiera en el Congreso, debe respetar el proceso legislativo y garantizar un debate informado. Excelente!”

El coordinador del PRD, el diputado Luis Espinosa Cházaro, celebró la autonomía de la Suprema Corte en su votación de 9 a 2, y con ello echaron abajo el llamdo Plan B de la Reforma Electoral.

“Teníamos razón, el proceso legislativo equivocado del Plan B, los caprichos del presidente se caen frente a instituciones fuertes sólidas democráticas de este país. Bien por la Corte y bien por la ministra y todo nuestro respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En tanto, ante la decisión de la Suprema Corte, por parte de Morena, el coordinador de los diputados Ignacio Mier mencionó que “la resolución de la @SCJN es un atropello al Poder Legislativo. Incongruencia y miopía jurídica de ministros que invocaron principios de democracia y representación popular, pero votan un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el Pueblo de México”.