Oposición no está organizada: AMLO; reitera que no se reelegirá

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió que la oposición no esté organizada en grupos reaccionarios, como ocurrió en la época revolucionaria.

“No se han podido poner de acuerdo y no se ha conformado un grupo reaccionario como el que se conformó cuando la Independencia, fueron los realistas en el movimiento de Reforma los conservadores o reaccionarios", dijo durante la conferencia mañanera de ayer, celebrada en Durango..

En la Revolución los reeleccionistas estaban en contra de Madero. No hay ahora eso, no han podido.”, dijo el Presidente de la República en su conferencia mañanera celebrada en Durango, donde ayer estuvo de gira.

Y asestó un golpe a sus adversarios: "no se han podido poner de acuerdo y no se ha conformado un grupo reaccionario como el que se conformó cuando la Independencia, fueron los Realistas; en el movimiento de Reforma, los conservadores o reaccionarios; en la Revolución, los reeleccionistas estaban en contra de Madero.

No hay ahora eso, no han podido, sí están desesperados, estoy recomendando que tomen té de tila", agregó.

En el encuentro con la prensa, Andrés Manuel López Obrador aseveró que el país vive tiempos de cambio por la vía pacífica, por lo que agradeció a sus opositores portarse bien, e incluso pidió un aplauso para ellos.

“Estamos llevando a cabo la 4T sin violencia porque las anteriores se hicieron con las armas y esta es sin violencia, de manera pacífica. Eso se lo reconozco a mis adversarios porque se han portado muy bien, no nos ven como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Un aplauso a los opositores”, dijo.

El mandatario aprovechó la ocasión para refrendar su compromiso de dejar la Presidencia en 2024, y que él respeta el principio de no reelección, a pesar de que sus detractores aseguran que sí lo hará.

“Yo soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Nada más el tiempo que me corresponde y no sólo eso, estoy presentando una iniciativa para que ni siquiera hacer todo el mandato”, aseveró en la conferencia.

Por otro lado, en un evento en Zacatecas, el presidente afirmó que los medios de comunicación no le aplauden debido a los recortes a Comunicación Social.