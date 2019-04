PAN busca abrir candidaturas a los ciudadanos

El Partido Acción Nacional trabaja en una reforma estatutaria para cambiar los métodos de elección de candidatos y de dirigentes para evitar que el grupo que gane controle todo, abrir las candidaturas a ciudadanos y establecer candados para evitar que el presidente nacional pueda ser candidato presidencial.

Y construir una plataforma “más incluyente” que permita un mayor acercamiento con los ciudadanos, a fin de ser más competitivos en las próximas elecciones. Se prevé que los ajustes estén listos a principios de 2020.

El PAN instaló el pasado 8 de abril la Comisión para la Reforma de Estatutos que presidirá Héctor Larios Larios Córdova, quien también es el secretario general del CEN del PAN.

Larios Córdova comentó que “lo primero que haremos será una reflexión de cuál es el modelo de partido que necesita Acción Nacional en esta circunstancia actual de México”.

La reforma de Estatutos tiene como objetivo que el PAN asuma el rol que le corresponde en el nuevo escenario político de México. Recordó que desde la campaña interna del PAN, ya se tenían reclamos para revisar las reglas internas del partido.

Rechazó que la Comisión encargada de modificar los estatutos busque hacer los cambios a la medida de la actual dirigencia nacional, que hoy recae en Marko Cortés. Además, Larios detalló que en la instalación de la Comisión para la Reforma de Estatutos se definió la ruta que seguirán para lograrlo.

“Los estatutos del PAN normalmente se reforman cuando el traje le queda chico al partido, cuando las reglas nos impiden a llegar a objetivos específicos”, explicó Larios.

La consejera nacional Olivia Garza de los Santos señaló a El Sol de México que al interior del partido existe la claridad de las deficiencias que hubo en la pasada elección, ya que al final está medido que la idea de aliarse con el PRD “no le vino bien a nuestro partido, debido a que muchos de nuestros militantes que siempre habían estado con nosotros no les gustó esa alianza y no votaron ni por el PRD ni por Movimiento Ciudadano”. Garza informó que “los cambios en los Estatutos del PAN, buscan contar con una plataforma más incluyente, más democrática donde las mujeres podamos participar de una manera más abierta en muchas decisiones del partido”.

Otra consejera nacional, Mirrelle Miranda, dijo que la modificación a los estatutos va encaminada a abrir al blanquiazul a los ciudadanos. “La propuesta es que las candidaturas de Acción Nacional no sean para militantes, sino para ciudadanos que no militan en el partido y buscar que las designaciones no sean ordinarias, ya que se debe poner un candado a esa parte; porque si el PAN crítica afuera al Fiscal Carnal y la ley de cuates, al interior del partido no podemos tener ese tipo de candidaturas y hacer las designaciones como ocurrió en el pasado”, apuntó.

El objetivo de la referida Comisión de Estatutos es la de establecer “mejores mecanismos de democracia interna en el partido y fortalecerlo ante los retos que se avecinan como oposición”.