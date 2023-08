PAN cierra filas con personaje que ha tenido el valor de enfrentar a AMLO: Marko Cortés

Marko Cortés Mendoza, presiente nacional del PAN, anunció que todo el albiazul en el país cerrará filas hoy mismo con el personaje que habrá de representarlos en el proceso del Frente amplio por México, y sin decir el nombre de Xóchitl Gálvez, describió el perfil político de quien se ha ganado la simpatía, corazón y entusiasmo de la gente en todo el país, quien además ha encarado al propio presidente Andrés Manuel López Obrador como nadie.

“Vamos a cerrar filas con toda fuerza con la persona que la gente nos está pidiendo en las calles y Acción nacional lo hace con la convicción más allá de las militancias partidistas de ir con la persona que sí está ganándose el corazón, que despertó el entusiasmo de los mexicanos en todo el país, que tiene la fuerza, el valor para enfrentar a un gobierno como es el de López Obrador.

“Que siempre ha sido oposición, que no le teme a decir lo que siente, con toda claridad Acción Nacional e ir con la mejor persona para encabezar este Frente. A quien no le tiembla la mano, a quien no la puedan doblar desde el poder de Palacio Nacional”, expresó.

Marko Cortés habló con la prensa que lo abordó al término del Foro “Fortalecimiento de la democracia rumbo a las elecciones 2024”, en la Universidad Anáhuac, en donde dijo “hay un dialogo total y cierre de filas, entre Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, de donde va a salir un solo proyecto unido y todo el panismo vamos juntos. Vamos sumados en Acción Nacional no va a haber división con el mejor proyecto para México y hoy se concreta”, aseguró.

“He venido platicando con Santiago Creel, con Xóchitl Gálvez por lo que aseguro que van ir unidos todos los gobernadores, los 5 con los que hemos platicado, los alcaldes panistas de todo el país, los diputados federales, los diputados locales, los senadores vamos a cerrar filas”.

Reiteró ante la prensa que insistía que revelara el nombre, Marko Cortés dijo: “Cuando llegue ese momento nosotros haremos cierre de filas total con la persona que tiene la mayor simpatía de la gente, con la que nos piden en las calles en los mercados en las redes sociales. Aquí hay alturas de miras, estamos anteponiendo a los intereses de partido o personales el interés superior del país.

“Vamos a ganar la Presidencia de la República, de eso de trata y por eso hay cierre de filas. Yo tengo total comunicación e información de Santiago Creel, de Xóchitl Gálvez de como esto va influyendo. Responsablemente debo esperar a que ocurra por parte de los interesados. Vamos ir juntos y unidos para cuidar y defender a México”, indicó.

Mencionó que Acción Nacional no se va a dividir, iremos con la persona más competitiva para representar al Frente Amplio por México.

“Yo estoy muy orgullo que en la final de tres tengamos a dos del blanquiazules, no fue sencillo, tuvieron que reunir sus firmas de respaldo de la sociedad, Xóchitl tuvo más de medio millón de firmas, Santiago 400 mil firmas, en toda la plataforma más de 3 millones registrados, muchísimas personas quieren participar”.

Indicó que son firmas de respaldo el PAN, los militantes, los participantes, junto con la sociedad vamos a cerrar filas con el perfil más competitivo para ganar, con el perfil que quiere la gente y estamos escuchando el sentir de la gente.

“Para elegir al responsable ya no nos pertenece a los partidos y será la sociedad la que tome la última palabra con el mejor perfil”, concluyó.