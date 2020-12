PAN pide renuncia de Bartlett e investigación por apagón de luz

Senadores de oposición reclamaron la renuncia del titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz y plantearon crear una comisión que investigue de manera independiente al Gobierno federal, el apagón del pasado lunes para conocer las causas reales y verídicas, que afectó a diez millones de usuarios en plena emergencia sanitaria con hospitales saturados y enfermos en casas con oxígeno.

El senador Julen Remetería del Puerto y la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, coincidieron en solicitar la renuncia del funcionario y que respondan al mismo tiempo el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de cuáles fueron las fallas y porqué.

“Manuel Bartlett tiene que agarrar sus cosas e irse a su casa, ya; que se vaya, a disfrutar los millones que su hijo realiza con este gobierno, finalmente van a ser impunes’’, arremetió Xóchitl Gálvez. “Es tiempo ya que Bartlett deje a la CFE y se ponga a alguien que sepa’’, apoyo Rementería.

Al mismo tiempo, plantearon una investigación independiente para aclarar el apagón de energía eléctrica, pues consideraron que es un problema delicado por la emergencia de la pandemia y todas las personas enfermas en sus domicilios.

“Cómo no sabemos qué falló, necesitamos investigar y el que no sirve es el director. Este gobierno se ha encargado de poner gente incapaz para puestos técnicos y lo vimos con los comisionados de la CRE, que solo aplauden al gobierno, un trabajo técnico que no realiza por tener gente sin el perfil’’, subrayó la panista.

El morenista Armando Guadiana, por su parte, replicó que el PRIAN era lo mismo, “ponían a puros políticos no solo en CFE, también en Pemex, en todos lados, gente sin experiencia porque eran los amigos del presidente. Estoy de acuerdo necesitamos gente capaz para cada tema’’.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Juan Zepeda recordó que el apagón afectó a más de diez millones de consumidores, hubo angustia porque se quedaron por más de dos horas sin el suministro de energía eléctrica, es un tema delicado, por eso que el Senado tome cartas en el asunto, que convoque a especialistas y técnicos, porque no se trata solamente de justificar con mentiras cuando tenemos una emergencia sanitaria.

“Una investigación independiente, objetiva y real, refrendó el emecista.

Mientras el senador priista Mario Zamora coincidió en que sea el Senado de la República quien encabece una investigación independiente al Gobierno para que haya claridad. “No es menor lo que nos pasó el día de ayer y ojalá no vuelva a pasar``.

Julen Remetería insistió en una investigación, sería, verídica, aunque aclaró que será planteada durante la sesión de la Comisión Permanente, “porque cuando hablamos de diez millones de usuarios, son dos o tres países de América Central, de usuarios en esos lugares, ese es el tamaño de la falla’’.

Una comisión especial porque no le creemos al Gobierno, una falta absoluta a la palabra del Presidente, del director de la CFE y de la Secretaría de Energía; convocar a quien se tenga que convocar y que expliquen las fallas técnicas, no basta con decir que fue un “desbalance’’.

