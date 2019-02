Se acabó el charrismo sindical: AMLO sobre Romero Deschamps

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que sobre el caso de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, aplicará la democracia sindical, pues el gobierno ya no tiene líderes favoritos.

Durante su mitin en el estadio deportivo "Luis Díaz Flores" de Acayucan, AMLO respondió a un grito que escuchó de entre el público en el que le cuestionaron sobre Carlos Romero Deschamps.

“No voy a dejar de contestar ese grito, de qué voy a hacer con Romero Deschamps: democracia sindical, el Gobierno ya no tiene líderes favoritos (...) para que no estén pensando que se va a sacar a uno y yo voy a poner a otro. No, se acabó el charrismo sindical”, concluyó.

Andrés Manuel López Obrador también aseguró que no permitirá intimidación de nadie en su lucha contra la corrupción en el país.

Dijo que el combate a la corrupción no es sólo un tema de valores y de moral, sino que estas acciones permitirían al gobierno ampliar los programas que benefician de manera directa a la población. “Yo estoy consciente de mi responsabilidad histórica y no les voy a fallar”, dijo.

El mandatario federal se reunió con cerca de 10 mil personas de los municipios del sur de la entidad, ahí afirmó que ya empezó la limpia para acabar con este problema aunque reconoció que aún pueden quedar algunos “malandrines” abajo.

En el marco de la presentación del programa “Sembrando vida”, el presidente destacó que la gente votó el primero de julio por un cambio para “purificar la vida pública y limpiar a México”.

Detalló que entre los programas en los que se van a aplicar los recursos es el de “Sembrando vida” que consiste en impulsar la siembra de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas. Detalló que en el caso de la región sur de Veracruz, este programa beneficiará a 20 mil personas que recibirán un pago mensual de 5 mil pesos por volver a sembrar sus tierras y hacerlas producir.