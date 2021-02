Pide Ricardo Anaya no aprobar reforma a la Ley de la Industria eléctrica de AMLO

Ricardo Anaya, excandidato presidencial panista en 2018, aseguró que la iniciativa de reforma preferente a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un gravísimo error que provocará daños a la economía y ecología de México, por lo que hizo un llamado a los legisladores de oposición y también de MORENA a que no avalen el cambio.

“Lo que importa es que el país tenga energía suficiente, limpia y a buen costo. Por eso hago un atento llamado a las fuerzas de oposición y a los legisladores de Morena que sí quieran el bien de México, a dejar de lado argumentos ideológicos; a que discutamos con razones. Les pido que no cometamos este grave error”.

Asimismo, pidió al Gobierno federal que consulte a especialistas de la UNAM y de las mejores universidades mexicanas, para que se den cuenta de la gravedad que implica la reforma y no comentan lo que considera un grave error.

La reforma eléctrica de AMLO, que pretenden votar esta semana, te puede afectar más de lo que te imaginas: promueve generar energía sucia y cara. Uno de los errores más graves desde que entró como presidente.



La propuesta presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que será discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados este martes, pretende privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas, bajo el argumento oficialista que con ello se devolverá la rectoría del sector energético al a las empresas del Estado.

Ante esto, Anaya pidió al Gobierno en su mensaje en video "que deje de mentir. Asómense al mundo. La intermitencia de las energías limpias tiene solución. En Islandia el 100% de la energía proviene de fuentes renovables; en Noruega, el 98%; en Kenia el 70% ¿Y nosotros apostando por el pasado y por contaminar el aire?”.

El también ex diputado federal aseguró que la iniciativa que será discutida este martes en la Cámara baja, no pretende recuperar la rectoría del Estado del sector eléctrico como lo afirma el Gobierno y Morena; sino que, es un pretexto para deshacerse del combustóleo de Petróleos Mexicanos que nadie quiere.

“El Gobierno tiene tanto combustóleo que ya no sabe qué hacer con él. Ya no tienen dónde almacenarlo y venderlo no es buen negocio como hace años, porque cada vez más países prohíben quemarlo, justo porque contamina muchísimo”.

Finalmente, dijo que “si esta reforma se aprueba, significará retroceder décadas”, dijo Anaya, y agregó: “Nos quedaremos con lo peor. Con el combustóleo que contamina, con las plantas viejas y con la energía cara. Y los apagones recientes no serán nada comparado con lo que puede venir”, concluyó.