Despierta con El Sol | Gobernadores exigen mano dura a AMLO

Omar Rivera, editor de República de la Organización Editorial Mexicana, da detalles del tema del día Gobernadores exigen mano dura a AMLO.

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dijo que tiene que haber una estrategia federal que permita tener no sólo mano firme, sino poner “la pierna bien dura contra la delincuencia en todo el país.

Luego de que Organización Editorial Mexicana documentó la escalada de violencia que viven varios estados del país, la cual ha sido casi imposible de combatir por parte de los gobiernos locales, el mandatario queretano a nombre de sus homólogos pidió a la Federación una respuesta.

“Si no se le pone no la mano, la pierna bien dura a los delincuentes, no vamos a salir, ahí están los nueve meses de este año, con 11 mil homicidios en todo el país. Es muy grave, eso no lo habíamos tenido y volvemos a decir: no hay que echarnos la pelotita, porque las familias mexicanas lo que quieren es solución”, dijo el Domínguez Servién.

