Gobernadores exigen mano dura a AMLO

IRAPUATO. Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dijo que tiene que haber una estrategia federal que permita tener no sólo mano firme, sino poner “la pierna bien dura contra la delincuencia en todo el país.

Luego de que Organización Editorial Mexicana documentó la escalada de violencia que viven varios estados del país, la cual ha sido casi imposible de combatir por parte de los gobiernos locales, el mandatario queretano a nombre de sus homólogos pidió a la Federación una respuesta.

“Si no se le pone no la mano, la pierna bien dura a los delincuentes, no vamos a salir, ahí están los nueve meses de este año, con 11 mil homicidios en todo el país. Es muy grave, eso no lo habíamos tenido y volvemos a decir: no hay que echarnos la pelotita, porque las familias mexicanas lo que quieren es solución”, dijo el Domínguez Servién.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reiteró su llamado para fortalecer a las fuerzas armadas como pilar de la seguridad y estabilidad nacional y refrendó la disposición de su gobierno para mantener una coordinación regional, a fin de disminuir la incidencia delictiva de la zona Centro-Occidente del país.

GUARDIA NACIONAL, ESPECTADORA

No se siente la presencia de la Guardia Nacional, pues a la fecha, sólo ha estado presente como “espectadora”, una función que no se quiere de este cuerpo de seguridad, sostuvo el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien añadió: “Yo quiero ver a la Guardia ya enfocada a la problemática que tienen los estados, unos más, otros menos, en el tema del narcotráfico”.

En tanto, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Jehú Eduí Salas Dávila, señaló: “Queremos que la Guardia Nacional no sólo haga una labor de proximidad social o de cercanía, necesitamos que sus elementos estén al frente de las operaciones tácticas, que se hagan responsables de dirigir y de encabezar los esfuerzos en contra de las cabezas de las células delictivas”, porque hoy, eso lo hacen las fuerzas estatales.

DEFIENDEN RESULTADOS EN SUS ESTADOS

En tanto el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que el operativo Golpe de Timón ha dado resultados, puesto que desde marzo los homicidios dolosos han ido a la baja, además de que la entidad dejó de ubicarse dentro de los primeros lugares en el robo de hidrocarburo.

En Guerrero, el vocero de la mesa de coordinación para la paz, Roberto Álvarez Heredia, señaló que son una de las cinco entidades que logró reducir la tasa de homicidios dolosos en los últimos meses, aunque admitió que hace falta mucho por hacer en el “complejo tema de la inseguridad", mientras el coordinador de seguridad de Jalisco, Macedonio Tamez Guajardo, aseguró que si ahora se descubren más casas con fosas clandestinas, es porque la Fiscalía ya investiga.

Con información de José Francisco Zorroza, El Sol de Acapulco; Elsa Arenas, El Occidental; Tomás Dávalos, El Sol del Centro; Juan Castro, El Sol de Zacatecas, y Gabriela Jiménez