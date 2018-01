PRI avala 71 aspirantes al Senado y rechaza 160 para San Lázaro

Luego de que este domingo la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI cerró sus registros para aspirantes al senado y Cámara de Diputados, resolvió este martes que de los 454 aspirantes registrados procederían 71 solicitudes para el Senado de la República.

Al publicar este martes el pre dictamen final de las solicitudes de selección de candidaturas al Senado de la República y de diputaciones federales, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI descartó 160 solicitudes para la Cámara de Diputados.

Para candidaturas al Senado de la República aprobó a dirigentes estatales, presidentes municipales y de diversos organismos adherentes al tricolor, como Lorena Martínez, líder del Movimiento Territorial; el diputado federal José Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo; el ex director del ISSSTE, José Reyes Baeza; César Camacho, coordinador de la bancada de los diputados del PRI en San Lázaro; el ex gobernador de Colima Fernando Moreno Peña; la diputada federal Bárbara Botello; el ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve; la diputada federal Silvana Beltrones por Sonora, entre otros.

Conforme a la normativa de la convocatoria, los aspirantes a diputaciones que fueron aprobados tendrán que aplicar un examen de evaluación de conocimientos, aptitudes y habilidades para ser legisladores en el caso que haya más de una fórmula para su Distrito.

Tal es el caso de los aspirantes en las entidades de Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, y Tlaxcala.

En el caso de las curules para el Senado tendrán que presentar examen los aspirantes de Baja California Ciudad de México Guanajuato y Querétaro.