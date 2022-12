Alito no me representa: extensión a la presidencia de Alejandro Moreno desata crisis en el PRI

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, reconoció que la reforma al artículo 83, fracción 37, de los estatutos del partido que aprobó ayer el Consejo Político Nacional (CPN) le permite ampliar su periodo como dirigente; la modificación provocó la renuncia de Héctor Astudillo, ex gobernador de Guerrero, y Mario Moreno, ex aspirante a la gubernatura de Guerrero, al CPN.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez, el presidente del tricolor negó que la reforma –que consistió en cambiar la prórroga de tres meses por 90 días hábiles– se trate de una nueva cláusula, sino que es una adecuación de los marcos internos porque la prórroga que ya estaba contemplada en los estatutos.

“El estatuto como está y como está aprobado en el artículo 83, como está claro y señalado, le permite a la dirigencia del partido (ampliar su mandato), con la aprobación del Consejo Político Nacional, eso está en el estatuto, no es de ayer”, sostuvo.

Política Presenta Alejandro Moreno iniciativa para crear Ley del Gobierno de Coalición

Desde antes de que se aprobará la reforma hubo críticas, el senador Miguel Ángel Osorio Chong calificó como “golpe a la voluntad de la militancia'' y “atropello” la modificación por lo que no se presentó a la reunión, sin embargo, hoy se dieron las primeras renuncias al tricolor por facultar al CPN para que decida la ampliación de la dirigencia Alejandro Moreno.

Héctor Astudillo aseguró que Moreno Cárdenas no lo representa y por “dignidad” renunció al CPN.

“NO aprobé la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI, insulta a la historia del partido y a los miles de militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso, presentaré mi renuncia al CPN. #AlitoNoMeRepresenta”, comunicó Astudillo en redes sociales.

Mario Moreno también sostuvo que la modificación fue una imposición y por ello dejó el CPN.

“Mis convicciones me impiden avalar la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI. Presentaré mi renuncia al CPN. El PRI no es de los dirigentes. No más imposiciones”, publicó en redes

Otro priista que criticó el cambio fue Roberto Madrazo, ex dirigente del PRI, quien además se lanzó en contra de Moreno Cárdenas por los fracasos del PRI en la elección de 2021.

“Alejandro Moreno reformó los estatutos del #PRI para prolongar su dirigencia y asignar candidatos en 2024. Alito ha perdido 10 gubernaturas… con esta reforma para favorecer a Alito Moreno, también se favorece a Morena. ¿Somos la alianza PRI-PAN-PRD o somos el #PRIMOR?” cuestionó.