PRI y PAN quieren a Zavala en las campañas de sus candidatos

A través de sus líderes nacionales, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional extendieron la invitación a Margarita Zavala a sumarse al proyecto de sus respectivos candidatos a la Presidencia.

Luego de la que la independiente renunciara a la contienda electoral, René Juárez Cisneros, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI calificó a Zavala como una mujer valiosa y le dejó abierta la invitación.

Tras darse a conocer la declinación de la abanderada independiente, y tras encabezar un evento aquí con la estructura territorial de Monterrey y posteriormente una comida privada con cúpulas del partido mostró el deseo de que Zavala participe en la campaña de Meade.

"Margarita es una mujer valiosa, una mexicana ejemplar que ojalá pudiera respaldar el proyecto de Meade, que es un proyecto que genera confianza y garantiza la certidumbre en este país, ojalá Margarita pueda apoyar a Meade”, convocó.

Insistió en convocar no solo a Zavala sino a todos aquellos que no quieren dar un “salto al vacío” y que buscan para México congruencia y no ocurrencias.

Además desestimó un eventual impacto a hacia la campaña de Meade, del llamado voto útil que realiza Ricardo Anaya para desfondar simpatías que se mantienen con el abanderado tricolor rumbo al 1 de julio y sumarlas a la causa del panista.

El líder priista refrendó que la invitación está abierta para todos los que no quieren un salto al vacío, de que se requiere congruencia y no ocurrencias, propuestas y no improvisaciones y no anarquía o impunidad, dijo.

Sobre la posibilidad de que Zavala pudiera sumarse a otro candidato, como el panista Ricardo Anaya, dijo que es muy respetuoso de lo que piense ella.

Por su parte, el líder nacional del PAN Damián Zepeda, lanzó la misma invitación pero resaltó que uniendo fuerzas lograrán vencer al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Joaquín López Dóriga afirmó que van a buscar que Zavala y los liderazgos de su equipo se sumen a la campaña de Ricardo Anaya y también pidió a los integrantes del equipo de la independiente y a sus seguidores a sumarse al proyecto de Anaya "para enfrentar y vencer a López Obrador".

Asimismo lanzó un mensaje en Twitter a Zavala: "En Acción Nacional respetamos tu decisión y valoramos tu entrega y compromiso con México. Te felicitamos por el esfuerzo realizado en este momento histórico y a lo largo de tu vida por nuestro país. Deseamos poder sumar esfuerzos por el bien de México".

Hasta las 15:00 horas la independiente no ha dado ningún mensaje ni posicionamiento.