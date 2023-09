Priistas arropan a Xóchitl Gálvez en su sede nacional

Con la entrega simbólica de una copia de la Constitución de 1917 y de una Bandera de México, cientos de priistas recibieron este viernes en su sede nacional a la candidata del Frente Amplio Nacional, Xóchitl Gálvez, quien prometió mejorar la seguridad del país, el estado de derecho y el ambiente para mejorar la inversión en el país.

“La política sirve para cambiarle la vida a las personas, para que vivan mejor… yo los puedo ver a los ojos porque nunca me he robado un peso, se van a decir muchas cosas de mí en los próximos días pero no me he robado un peso”, dijo en medio de gritos de "¡Presidenta, presidenta!”.

Señaló que su agenda como senadora impulsa un mejor porvenir para los jóvenes, las trabajadoras del hogar y los trabajadores del campo.

“Hoy tenemos la mejor oportunidad de las últimas décadas con el nearshoring y lo estamos dejando ir por un presidente que no entiende el mundo”, afirmó.

Reiteró que se debe mejorar el tema de la seguridad en el país, donde el narcotráfico ha pegado a productores de alimentos como el limón.

“Aquí vamos a integrar a los más chingones. Soy una mujer que acepto ayuda y la voy a aceptar”, agregó.

También dijo que se requiere energía limpia y “dejar de gastar a lo pendejo” en Pemex donde se ha invertido 1.2 billones de pesos.