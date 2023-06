Problema del huachicol continúa porque jueces no lo consideran delito grave, acusa AMLO

Durante su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno aún tiene problemas con el robo de combustible, principalmente en los restados de Puebla y Veracruz y acusó a los jueces de no estar ayudando a castigar este delito.

“Los jueces no están considerando delito grave el robo de combustible y por eso salen. O con las mismas trampas de siempre, que no están bien integrados los expedientes, que no se demostró de manera precisa el delito, cualquier cosa, cualquier pretexto. Vamos a tratar este tema en Cero Impunidad”, declaró.

Se le cuestionó sobre las acciones que se están tomando para combatir y castigar el crecimiento de centros clandestinos de gas LP, luego de difundirse la noticia de que a un joven le explotó un cilindro de gas en una gasera ilegal en el Estado de México.

El presidente respondió que su administración está constantemente combatiendo el robo de combustible, llamado huachicoleo. “Tenemos ese problema en Puebla, básicamente, y hay accidentes de fugas de gas y de incendios y tenemos que evacuar a veces a la gente y estamos ahí permanentemente”.

López Obrador dijo que el robo de combustibles se da, básicamente, en los municipio de Amozoc y Esperanza, en un tramo de la carretera a Veracruz, ya que de ahí viene el ducto de gas y también mencionó que otro problema que se tiene es el huachicol en el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco.

El presidente indicó que en los límites de Puebla con Hidalgo es donde hay más tomas clandestinas y agregó que siempre se esta informando a la gente que no solo es un delito el robo de combustibles, sino que es un peligro constante para la población.

Expresó también que, hay casos en donde se detiene a las personas y las liberan los jueces, afirmando que se dio a conocer el caso de unos detenidos por huachicol que fueron liberados en Hidalgo.

El presidente mostró una bodega donde robaba combustible de un ducto y aprovechó para hacer un llamado a la población para que denuncie el robo de combustibles, que no se apoye a esta gente porque se pueden presentarse desgracias como la del Estado de México y el riesgo es demasiado.