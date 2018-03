Proceso electoral solo incumbe a mexicanos: Presidencia

Ante los comentarios realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su visión de los aspirantes a la Presidencia de la República, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández dejó claro que “el proceso electoral mexicanos es un tema que solamente nos incumbe a los mexicanos”.

En conferencia de prensa, donde se dieron a conocer detalles del avance del campo mexicano en los últimos cinco años, Sánchez Hernández afirmó que “el trabajo del gobierno de la República es dar garantías para que la actuación de las instituciones sea absolutamente apegada a la ley para que los mexicanos podamos acudir a las urnas el próximo julio en absoluta libertad y con la mayor cantidad de información posible sobre las opciones a elegir”.

Sin decir que los dichos de Trump sean un injerencia o una intromisión, el coordinador general de Comunicación Social, reiteró que “corresponde solo a los mexicanos decidir en el próximo julio, quienes serán nuestros representantes para los próximos periodos”.

Ayer, en el marco de una visita por San Diego, California, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio en México "hay candidatos buenos y otros no tanto".

“México tiene una elección cerca. He escuchado que hay gente muy buena compitiendo y he escuchado que hay otros que quizá no son tan buenos. De cualquier forma, lo sabremos manejar”, externó.