¿Qué es un testamento político y por qué causa tanto revuelo entre los mexicanos?

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se sometiera a un tratamiento de cateterismo cardiaco, declaró durante una de sus conferencias que ya cuenta con un testamento político para garantizar la estabilidad futura de la Cuarta Transformación, en caso de que llegase a morir antes de que finalice su sexenio.

El pasado sábado AMLO reveló lo anterior y señaló que tomó esta decisión debido a sus antecedentes médicos, pues ya había padecido de un infarto, además de sufrir hipertensión.

"Ya tengo un testamento político, no puedo dejar un país en un proceso de transformación", declaró al respecto el Ejecutivo Federal.

Pero… ¿Qué es un testamento político?

El Diccionario de Derecho General describe al testamento político como la manifestación de un jefe de Estado o gobernante donde se "recomienda a sus compatriotas o adeptos normas para su prosperidad o bienestar para la adecuada conveniencia o predominio en el concierto internacional, o donde les señala a los intereses permanentes que la historia y el presente marcan a su pueblo2.

Mientras que la Carta Magna de México se especifica, que el testamento político ocurre cuando un jefe de nación fallece y, en un documento firmado, deja recomendaciones o normas por escrito a sus adeptos y futuro reemplazo.

Dentro de su artículo 84, la constitución detalla que en dado caso de que el presidente llegue a morir, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) - en este caso Adán Augusto López - tomaría el poder de manera provisional.

No obstante, su nombramiento no duraría el tiempo faltante de gobernación de López Obrador, pues su cargo no sería mayor a los 60 días.

"En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, la que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo", señala la carta magna en su artículo 84.

Se señala también que el organismo encargado de designar al sustituto será el Congreso mexicano, quien indicará quién tomase de manera provisional el cargo.

¿Por qué genera tanto revuelo que AMLO ya tenga su testamento político?

De las principales molestias que externaron tanto usuarios de redes sociales como líderes de oposición es que el testamento político "no funciona.

Y es que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución tras su reforma en 2014, quien llegase a ocupar el cargo de presidente de la República no podría modificar ninguno de los planes, proyectos y/o megaobras que haya establecido su antecesor.

Por lo anterior, tal y como señaló AMLO, su proceso de transformación de México continuaría, pues se mantendrían los planes referentes a proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la Reforma Energética, por mencionar algunos ejemplos.

Es por ello que el presidente López Obradorn aseguró que en su testamento político dejó especificaciones para sus partidarios morenistas continúen con el proceso de transformación de México.

¿Algún expresidente ya tuvo un testamento político?

El ejemplo de uno de estos documentos fue el expedido por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, en 1934, donde ponderó los logros de la Revolución Mexicana como el reparto agrario y los servicios públicos de salud, así como los problemas a futuro y las inversiones extranjeras que debían realizarse.

Con infiormacion de Consitución Mexicana y Diccionario de Derecho General