¿Quién es Napoleón Gómez Urrutia?

Napoleón Gómez Urrutia nació el 2 de mayo de 1944 en Monterrey, Nuevo León. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Un posgrado de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fue director de la Casa de Moneda,



Está casado con Oralia Casso Valdés, amante de las obras de arte. Tiene tres hijos: Alejandro, Ernesto y Napoleón Gómez Casso.





El ahora candidato de Morena al Senado por la vía plurinominal sigue dirigiendo al sindicato desde Vancouver, Canadá, en el barrio donde vive Pamela Anderson, zona donde se autoexilió en compañía de su familia, días después de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos el 20 de febrero de 2006 que dejó 65 muertos.





En México, oficialmente cuenta con dos residencias, una en Lomas de Chapultepec y en San Pedro Garza García, Nuevo León.





Es un hombre educado, de buen trato, amable. Amante de la cocina francesa, de los buenos vinos, de autos de lujo, de los viajes a Europa y Nueva York.





Su padre Napoleón Gómez Sada, permaneció 40 años al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos. En diciembre de 1999, Gómez Sada enfermó y él, se quedó al frente de la organización. A su muerte, en octubre de 2001, Gómez Urrutia se quedó al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y fue hasta mayo del 2002, cuando le dieron la toma de nota. Fue reelecto para un nuevo periodo en el 2008 y nombrado Presidente en el 2012.





Su llegada a esa organización sindical no fue bien vista por el Comité Ejecutivo, ya que muchos de sus integrantes no estaban de acuerdo en que heredara el cargo su padre.





En abril del 2000, la subdirección general de Registro de Asociaciones de la STPS, con Mariano Palacios, quien por cierto la llamaba en corto “Nepolioncito”, le negó la toma de nota, porque no se ajustaba a lo establecido por los estatutos.





De acuerdo a Carlos Pavón, ex secretario de asuntos políticos en el comité de Napoleón, y ahora dirigente del Sindicato Minero Frente, no contaba con el requisito de ser trabajador minero, al menos cinco años. Pero se armó su expediente. Napoleón presentó una carta fechada el 18 de abril de 1994 que la minera Peñoles le facilitó, a través de su empresa La Ciénega, en Santiago Papasquiaro, Durango, en la que se afirma que era trabajador en el Departamento de Contabilidad, con un sueldo de 28 pesos diarios.





Con la llegada de Vicente Fox, el entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal, avaló su toma de toma de nota como líder de los mineros. Sin embargo, el ex funcionario QEPD, platicaba con los reporteros, las medidas de presión que Napoleón exigía a las empresas mineras para no irse a huelga.





En la gestión de Francisco Javier Salazar Sáenz, como titular del trabajo, ocurrió la explosión de Pasta de Conchos 19 septiembre del 2006; vino la debacle para el líder minero, que en primero instancia se fue a Estados Unidos y luego se autoexilio en Vancouver, Canadá, en próximos días cumplirá 12 años en esa nación.





Gómez Urrutia llegó a Pasta de Conchos bien vestido, como era su costumbre, dos días después de la explosión, que ocurrió el domingo 19 de febrero del 2006, arropado por 20 personas, hecho que no gustó a los familiares. Permaneció tres días, y le viernes ya no se le volvió a ver en la zona. Las viudas, hijos y padres de los mineros sepultados le echaron en cara no estar presente, horas después del accidente, no atender el sistema de seguridad en la mina y lo desconocieron. En ese marco, resurgió la disidencia, así como el tema del desvío de los 55 millones de dólares. Y También comenzó con su discurso de ser perseguido político.





Sus fiestas de cumpleaños





Qué tiempos aquellos de gloria, cuando a principios de mayo, se festejaban los cumpleaños de Napoleón Gómez Urrutia en la ex Hacienda de Xala, donde los empresarios de grupo México, Peñoles y las empresas con las que tenía contratos colectivos de trabajo cooperaban para esas bonitas fiestas, de más de mil invitados y artistas de moda, como el grupo donde participaba Liliana Lago, “La Nacha Plus”, Maribel Guardia.





Ya en su estancia en Vancouver, el Sindicato Minero convocó a un paro ilegal de labores en todas las secciones a nivel nacional a partir de las 7:00 horas del 26 de mayo de 2008, como presión a la Secretaría del Trabajo, para exigir la entrega inmediata de la Toma de Nota a Gómez Urrutia, ya que el 31 de mayo de ese año terminó su período, como Secretario General, de la elección realizada en mayo de 2002.





El 30 de marzo del 2009, el Poder Judicial de la Federación confirmó que Napoleón Gómez Urrutia no es el secretario general del Sindicato Minero, luego que el juzgado sexto de distrito en materia de trabajo del Distrito Federal notificara que negó el amparo que promovió en contra de la resolución de la STPS, en la que no se le reconoció como secretario general del SNTMMSSRM.





Lo anterior, como antecedente que el 24 de junio del 2008, la STPS le negó la toma de nota, ya que no se cumplía con los propios estatutos sindicales, como lo informó el ex titular del trabajo, Javier Lozano Alarcón.





Muchos se ha preguntando ¿cómo ha logrado vivir en Vancouver?, de dónde han salido todos los recursos para su defensa con los mejores y más caros abogados de México, como Néstor de Buen, QEPD; Carlos de Buen; Marco Antonio del Toro, que a decir de Carlos Pavón, se les pagaba en dólares.





Otro cuestionamiento es ¿quién tan poderoso lo apoyó para enfrenar la persecución política, empresarial de Grupo México?, ¿cómo pudo enfrentar a 15 despachos de abogados para encarcelarlo? ¿Cómo enfrentó 11 órdenes de aprehensión a lo largo de casi 12 años?





El otrora secretario general de asuntos políticos, Carlos Pavón, asegura que le llevan a Vancouver, Canadá mensualmente más de 100 mil dólares. “Yo tengo 20 idas a Vancouver y cada vez que íbamos ahí, acompañado de 4 a 6 personas, la Tesorería del Sindicato nos daban a cada uno 9 mil dólares para llevárselos”.





A raíz de los escándalos de corrupción, el exlíder minero declaró “que sufría de persecución política y que sufre mucho en su autoexilio en Canadá”, sin embargo, vive con todos los lujos en un condominio con un valor estimado en 1.8 millones de dólares y una superficie de 670 metros cuadrados, en una exclusiva zona residencial de Vancouver, detalló Pavón.





Agregó; “no sólo esfumó los 55 millones de dólares sino que se ha dedicado a extorsionar a empresarios a quienes les exige entre un millón de pesos y dos millones de dólares para que no estalle una huelga en sus negocios”.





Gómez Urrutia se nacionalizó canadiense en 2014, luego de ocho años de residencia en ese país, confirmó Pavón Campos.





La historia de los 55 millones de dólares

Napoleón Gómez Sada, en negociaciones con Grupo México –propietario de la empresa Minera de Cananea (y de Pasta de Conchos), cuya cabeza es Germán Larrea-, obtuvo para los 30 mil trabajadores del SNTMMSRM: que el patrón aportara 55 millones de dólares que serían depositados en un fideicomiso para indemnizar a los mineros afectados por el proceso de privatización de la empresa. (Fideicomiso F/9645/2).

Oficialmente, de esos 55 millones de dólares, “Napito” distribuyó 22 millones a los trabajadores de Cananea. Los 33 millones de dólares restantes –alrededor de 350 millones de pesos al tipo de cambio de 2006-, los repartió en cuentas privadas a su nombre y de parientes, cuenta Pavón Campos.