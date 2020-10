Quienes defienden fideicomisos, defienden la corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que aquellas personas que defienden los fideicomisos, son también los que defienden la corrupción.

"Estos fideicomisos no están teniendo ningún control, incluso la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado de que no había transparencia".

Comentó que muchos eran utilizados para subsidiar a corporaciones con altos recursos económicos bajo la justificación de que el presupuesto era para fomentar la ciencia, la tecnología, y así con los otros enfoques.

"Ya no hay partidas de moches, ya no se va a permitir la corrupción y no le hace que haya FRENAAA 2,3, 4..."