Rebeca Clouthier renuncia al PAN tras 32 años de militancia

Al asegurar que el Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra secuestrado por unos cuantos, Rebeca Clouthier renunció a ese partido, luego de militar 32 años.

"No puedo permanecer en una institución que a nivel local ha perdido el rumbo y está secuestrada por un grupúsculo que se vende al mejor postor a tal grado que sus integrantes están dispuestos a perder con tal de seguir robándole al ciudadano. Me quedo con el PAN de Manuel Gómez Morín y de Maquio Clouthier y con el que me tocó liderar. Explicó que su renuncia no es para buscar trabajo en otro lado o irse a otro instituto político.

ÚLTIMA HORA: El PAN se sigue desmoronando, ahora Rebeca Clouthier anuncia su renuncia al partido pic.twitter.com/LpwVrUT733 — Megáfono (@Megafono_Mx) 19 de diciembre de 2018

La hija de Manuel Clouthier "Maquio" se refirió a los dirigentes de Acción Nacional de los cuales dijo, representan el cinismo, la deslealtad, traición y búsqueda de negocios personales.

"Voy a otro partido porque no estoy buscando trabajo", acusó de que en el interior del partido existe corrupción traición y lucro con las necesidades de la gente

Cabe destacar que en el pasado proceso electoral Rebeca Clouthier apoyo a Margarita Zavala, como candidata independiente a la presidencia de la república.