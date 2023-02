Renuncia de Osorio Chong como coordinador del PRI no está sobre la mesa: Ramírez Marín

En la próxima reunión del jueves entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes en últimas fechas han tenido diversos desencuentros; el más reciente en la reunión Plenaria de los senadores, en donde Osorio abandonó la reunión ante la llegada de su líder, se espera que se limen asperezas.

El senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín negó que se esté esperando quitar a Osorio Chong de la coordinación o incluso su expulsión del tricolor, sino todo lo contrario, se espera que la reunión traiga buenos resultados entre ambos en beneficio del partido.

La reunión entre Miguel Ángel Osorio Chong y Alejandro Moreno debe abonar a trabajar en unidad el PRI, pues los senadores queremos que sea un diálogo productivo, que resulte de una mejor coordinación hacia dentro del Senado y del partido, así lo señaló Ramírez Marín.

“¿Qué queremos? Empatar realmente agendas. No es posible que vayamos la agenda de senadores, por un lado, y cada senador con su agenda, y por otro lado la agenda del partido. Si somos partido, por eso, porque tenemos que trabajar juntos”, indicó.

Resaltó que el coordinador ha hecho un trabajo a la altura de lo que estaban esperando. “Me parece que ha tenido mejores momentos que otros, pero eso es normal en todas las coordinaciones. Y yo voy a insistir en el caso de los senadores, no está puesta sobre la mesa la renuncia del coordinador de la bancada.

“Si esto fuera que resultara como consecuencia de que son irreconciliables las posiciones, etcétera, se lo preguntamos al coordinador el otro día, y él dijo que no lo veía así. Así es que nosotros estamos esperando que esta sea una reunión constructiva, con buenos resultados”, expresó el senador.

Jorge Carlos no quiso adelantar vísperas, “esto no es obligación, ser coordinador no es una obligación. Entonces cada quien asumirá la responsabilidad que tiene”.

Sobre la solicitud que hicieron de expulsión de Osorio Chong del partido, Jorge Carlos manifestó que “el Comité Ejecutivo tiene que proceder con lo que pidieron en el Consejo Político, pero insisto, eso tiene matices, se trata de la expresión de un consejero y finalmente turnada a comisiones”.

Reiteró que existen las condiciones para la reunión, pero siempre que hay un llamado al diálogo hay condiciones.

“Lo que importa es el ánimo con el que discutan, lo que van a discutir, espero que sea constructivo, y lo que nos sirve son los resultados, y eso es lo que queremos los senadores”.

“El PRI está trabajando para esas elecciones, y creo que este tema del Senado debe quedar superado. No es deseable que se mantengan cosas sin resolver. No hay posibilidades de que el tema no se resuelva, tiene que resolverse de una manera u otra”.