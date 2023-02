AMLO no ve viable el rescate económico y comercial de Aeromar

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró "inviable" el rescate de Aeromar, que este miércoles cesó operaciones de forma definitiva y se convirtió en la segunda empresa aérea de México en quebrar en menos de tres años.



"Es totalmente inviable en lo económico, en lo comercial, no es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo. Bueno, debe hasta la renta (el alquiler) de los aviones”, expresó el mandatario en su conferencia matutina de este jueves.

Además, acusó que “Aeromar fue una empresa mal administrada", pues es un caso en el que las empresas quiebran, pero los dueños no.

Respecto a los afectados por el cierre de la aerolínea, el mandatrio confirmó el apoyo que se le proporcionará tanto a trabajadores como a usuarior que perdieron vuelos y dinero.

“Ya se avanzado bastante en eso, son alrededor de 500 trabajadores, y a quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero. Las rutas están dispuestas a cubrirlas, creo que tres líneas aéreas. Se va a resolver”, prometió el mandatario.

Trabajadores preparan denuncia

López Obrador aseguró que Aeromar tuvo problemas financieros en la pandemia y ahora sus adversarios lo quieren culpar, pero el dueño de la firma, el empresario Zvi Katz, no les pagaban a los trabajadores y ya se fue a Israel., por lo que se comenzará un proceso contra él.

“Se está presentando una denuncia, primero los trabajadores, y luego ya estamos viendo la creación de Mexicana de Aviación, estamos en ese proceso, ya estamos pensando que antes de que concluya el año y ya esté volando de nuevo Mexicana”.

El Sol de México en su edición de este jueves consignó que, con el cierre de Aeromar, los trabajadores de esta empresa pidieron al presidente que los considere para laborar en su nueva aerolínea Mexicana.

Los propietarios de Aeromar deben 427.8 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por concepto de Tarifa de Uso de Aeroportuario (TUA), además de que tiene deudas pendientes con el SAT y el IMSS, Infonavit, con bancos y pilotos, además de otros acreedores.

Aeromar cesó operaciones definitivamente este miércoles. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

El presidente recalcó que para que no cerrara Aeromar se les ayudó al no cobrarles deudas por un periodo, pero al final dijeron que ya no podían pagar.

Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), dijo a El Sol de México que los trabajadores ya promovieron el embargo precautorio de algunos bienes de Aeromar, como son tres aeronaves, ante el impago de la empresa y el cese de operaciones.

Subrayó que ante el estallido de huelga, programado para este jueves a las 18:00 horas, buscarán la enajenación de estos bienes para que sean subastados y con esos recursos se pueda liquidar salarios y prestaciones atrasadas.