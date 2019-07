Respetar a federales, exige CNDH a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se confrontaron esta vez por las críticas a los elementos de la Policía Federal, quienes desde la semana pasada reclamaron violaciones a sus derechos laborales.

Durante la sesión ordinaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente de la CNDH exigió al gobierno federal que se deje descalificar y estigmatizar a las instituciones de seguridad pública. Aunque en casi 20 años de ajustes y reajustes a la institución no se han obtenido los resultados globales esperados, no hay pretexto para una desmantelamiento toral y arrancar de cero con el combate a la corrupción, aseveró el ombudsperson.

“Si bien los resultados globales no han sido los esperados, ello no es óbice para suponer que tenemos que desechar todo lo existente y empezar de cero en la generación de recursos y capacidades. No es posible que se estigmatice y descalifique en lo general a todas las policías e instituciones vinculadas a la seguridad, procuración e impartición de justicia, así como a sus miembros”, criticó González Pérez.

Minutos después, a su llegada al Salón Tesorería, el presidente López Obrador reiteró sus argumentos en contra de los policías y afirmó que las protestas, son una muestra de la falta de profesionalismo e indisciplina de una Policía Federal que no estaba a la altura de las circunstancias. “Miren, lo que nos hacía falta, tener una institución como la Guardia Nacional que hace poco se produjo un conflicto al interior de la Policía Federal y se demostró que no estaba esta corporación a la altura de las circunstancias. Imagínense una institución que debe ser ejemplo de profesionalismo y de disciplina que se rebela y toma las calles”, arremetió de nuevo.

Recientemente, entre recomendaciones de la CNDH y respuestas del Gobierno federal por la cancelación de recursos para las estancias infantiles, se han hecho de dichos y se acusan entre sí de violar los derechos infantiles, sin llegar a un acuerdo. Luego de que ayer por la mañana López Obrador acusó que en la sociedad civil orquestan una lluvia de amparos para frenar a la Cuarta Transformación y sus acciones de gobierno, el ombudsman contestó en el evento que los cuatro amparos que interpusieron contra las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, son para obligar al gobierno a que cumpla con su compromiso de un órgano de seguridad con mando civil.

“Las leyes reglamentarias que se aprobaron en opinión de la CNDH incluyen diversas disposiciones que no satisfacen del todo estos parámetros, razón por la cual se promovieron las acciones de inconstitucionalidad correspondientes”, explicó el presidente de la CNDH.