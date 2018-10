Twitter estalla por comparación entre el dictador Stalin y López Obrador

"Estoy muy contento de haber podido servir a mi país (…) mi nombre pasará a la historia” fue una de las declaraciones de Ordaz tras la matanza de Tlatelolco y sí, su nombre pasó a la historia, pero como el peor presidente de México.

La conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil comenzó con el retiro de las placas en las que aparece el nombre del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.

#50AñosDel2DeOctubre Usuarios del @MetroCDMX gritan "2 de octubre no se olvida" mientras retiran placas de Díaz Ordaz https://t.co/qFeEJd8u6C

📹 Daniel Galeana pic.twitter.com/NcyUsEopTJ — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 1, 2018

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, ordenó retirar cinco placas conmemorativas de la inauguración del Metro, que corrió a cargo de Díaz Ordaz; las placas estaban ubicadas en las estaciones Pino Suárez, Balderas, Insurgentes, Zócalo e Hidalgo.

Y los expertos en twitter no olvidaron dar a conocer su opinión, entre ellos resaltó el comentario del periodista Ricardo Alemán, quien adjudicó la acción a Andrés Manuel López Obrador y lo comparó con el dictador de la Unión Soviética, Joseph Stalin.

Pues sí, retirar las placas del Metro que recuerdan a Díaz Ordaz, es una práctica estalinista? Pero "ya saben quién" dice que no es dictador! Ustedes le creen? pic.twitter.com/oJ6EEVhTMq — Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) October 2, 2018

El tuit de Alemán, quien anteriormente había sugerido matar al presidente electo, provocó que varios usuarios le reclamaran al periodista que estaba desinformando con sus comentarios.

No alimente la desinformación quitar unas placas no es quitar nada de la memoria. Unas placas que solo ponen un nombre no brindan una explicación y las explicaciones están en los libros e internet. Sabrán quien fue ordaz. Dictador? Todavía no gobierna por dios! — annie de iduarte (@ana_belenda) October 2, 2018

Otra usuaria de Twitter aseguró que Ricardo Alemán estaba "irritadito" por el triunfo de López Obrador en las elecciones presidenciales.

¿Y ya asumió el cargo y ordena y manda? No será que usted está aún irritadíto ? — Rosa María Martínez (@romay1920) October 2, 2018

Pero llegó alguien a su defensa del periodista, Raúl Trejo Delarbre, investigador en temas de ciencias sociales, quien consideró que quitar las placas conmemorativas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz es similar a las acciones que Stalin implementó en la Unión Soviética para borrar los rostros de sus adversarios en cuadros y fotografías.

El @GobCDMX manda retirar placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Con el mismo espíritu Stalin mandaba borrar los rostros de sus adversarios en cuadros y fotografías.

La historia no se modifica por decreto, ni tachando sus testimonios. La historia se explica y discute. https://t.co/gk1lYA2vQX — Raúl Trejo Delarbre (@ciberfan) October 1, 2018

Y el debate no llegó terminó ahí…

#DefensoresDiazOrdaz

A mi las placas me importan un rábano, pero por no dejar...

defensor #2 de las placas de Díaz Ordaz, @ciberfan https://t.co/RDk6UMjMMx — Pedro Salmerón Sanginés (@HistoriaPedro) October 1, 2018

El historiador Pedro Salmerón Sanginés tildó a Raúl Trejo de ser un defensor de las placas de Díaz Ordaz por lo que él le contestó que era "muy burro" al creer que la defensa del patrimonio histórico de la Ciudad de México "implica reivindicar a un asesino confeso como Díaz Ordaz"