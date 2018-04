Ricardo Anaya tacha a López Obrador de “espanta inversiones”

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato presidencial por la coalición PAN PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, criticó a su par, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, y lo calificó como un político retrograda y “espanta inversiones”, debido a las acusación del tabasqueño sobre que el Gobierno federal utiliza al magnate Carlos Slim para frenar su campaña a la Presidencia de la República.



Ayer, el empresario defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra en la que el empresario tiene planeada la inversión de más de 100 mil millones de pesos.

En su conferencia matutina, Ricardo Anaya afirmó que López Obrador es un “espanta inversiones”.

“Con su actitud, lo que él provoca es que pues las inversiones se vayan, y esto es muy delicado para el país, porque cuando no hay inversión, no crece la economía y no se generan empleos”, dijo en rueda de prensa.

El político queretano consideró también que esta postura “denota una enorme ignorancia de López Obrador, porque de hecho hay un componente muy importante de inversión privada en este nuevo aeropuerto; a lo mejor convendría que se documente un poquito más antes de hablar”.



“Esta actitud de López Obrador, que ya la conocemos, lo que hace es ahuyentar a la inversión y lo que él no entiende es que si no hay inversión, no se generan empleos y sin empleos la gente no puede salir adelante”.

Añadió también que 99 de cada 100 mexicanos prefieren un trabajo bien pagado que una dádiva o una despensa.

“La gente quiere oportunidades bien pagadas, oportunidades de trabajo bien remunerado y la manera en que crezca la economía y se generen empleos, es justamente generando condiciones para que haya inversión”, sostuvo el albiazul.

Anaya sentenció que “este tipo de actitudes de López Obrador por supuesto que ponen en riesgo la generación de empleo en nuestro país”.