Carlos Slim defiende la construcción del NAIM

El presidente honorario de Grupo Carso, Carlos Slim, afirmó que el proyecto de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no se debe de ver desde la óptica de que "si sale más o menos caro", sino desde el impacto que tendrá la inversión en esa región del país.

En conferencia de prensa para dar a conocer su posición respecto a la nueva terminal aeroportuaria de la capital, el magnate afirmó que ese proyecto contribuirá a elevar la calidad de vida de los habitantes de esa zona.

En ese contexto, el propietario de empresas como Sears, Sanborns y Telcel consideró que el proyecto del NAIM sólo es equiparable al "Canal de Panamá" por su impacto social y económico en la región.

"En mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto económico en un área como lo es el NAIM. Es un gran detonador, sólo lo puedo comparar con el Canal de Panamá", dijo.

El empresario, uno de los principales contratistas del proyecto, destacó que la derrama alcanza los 120 mil millones de pesos solo en insumos para la construcción y hasta 60 mil millones de pesos en sueldos y salarios.

AMLO es candidato, no tiene por qué meterse: Slim

Sin nombrarlo, se refirió a la "propuesta alterna" al NAIM de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México, pero insistió en que el proyecto propuesto por el actual gobierno es la mayor obra que ha visto en su vida y se construirá en 13 mil hectáreas.

Dijo que está en desacuerdo con una eventual suspensión de la obra porque afectaría a la economía del país y dijo que no está en posición de convencer a López Obrador porque aún es candidato.

FOTO: ADRIÁN VÁZQUEZ

"No tiene por qué meterse en la construcción del aeropuerto, ahorita son candidatos, es más, es una decisión que se tomó desde el sexenio del presidente Vicente Fox", y le recomendó analizar su propuesta más a fondo.



Slim se dijo optimista al ver "tantas cosas favorables" en este proyecto trascendente.

Afirmó que el aeropuerto es la tarjeta de presentación de un país, además consideró que esa obra da oportunidad de invertir a los fondos de pensiones, y no solo tenerlas en Certificados de la Tesorería.



"Lo que necesita México es inversión y más inversión, porque si no hay inversión hay estancamiento y menos empleos", dijo.

Slim indicó que en México, el número de aeropuertos que hay concesionados son al menos 39, pero son los importantes, esto debería ser una concesión para que con inversión privada y social se financie.

El hombre más rico de México también habló de un problema en la Ciudad de México que no se ha atendido: la sobreexplotación del acuífero del Valle de México.

"Cuando aducen que el NAIM se va a hundir es cierto, claro que se va a hundir y toda el área perteneciente a los lagos", dijo.

Indicó que para evitar las inundaciones en el Nuevo Aeropuerto es dejar de sobreexplotar el acuífero, hacer lagunas de infiltración y presas de regulación.

FOTO: ADRIÁN VÁZQUEZ

"Si no se sobreexplota el acuífero, no va a haber problema en el aeropuerto, pero si sigue no sólo será un problema para el nuevo aeropuerto, sino para toda la ciudad".



Expuso además que, en el actual aeropuerto se tendrían que realizar varios proyectos, en donde se tendrían espacios de conciencia, de cultura y comercial, parques y aéreas recreativas, oficinas, departamentos y hoteles, zona universitaria, de comercio y entretenimiento, así como centros de tecnología y museos, entre otros.

FOTO: ADRIÁN VÁZQUEZ

En tanto, en su lucha contra el Nuevo Aeropuerto, el candidato de la coalición Juntos Heremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lanzó la historieta titulada "Un nuevo aeropuerto que no debe aterrizar".



A través de sus redes sociales el tabasqueño difundió la historieta en la que puntualiza por qué se debe frenar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.